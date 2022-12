﻿Tankbetrüger verursacht Unfall bei Flucht

Ein Tankbetrüger hat am Dienstagmittag in Kiel bei seiner Flucht vor der Polizei einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann habe bereits in der Vergangenheit in mehreren Fällen getankt, ohne zu bezahlen. Bei der Kontrolle ergaben sich noch weitere Probleme.

