﻿Hier können Sie in Kiel Ihren Tannenbaum entsorgen

Bald heißt es wieder: Abschied nehmen vom Tannenbaum. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) hat für die Entsorgung einige Sammelplätze eingerichtet. Wo Sie die finden, zeigt unsere interaktive Karte.

Kiel. Tannenbäume schmücken in der Weihnachtszeit viele Wohnzimmer in Schleswig-Holstein. Festlich dekoriert sind sie im Dezember ein echter Hingucker. Nach den Feiertagen verfliegt der Zauber schnell: Aus einem satten Grün werden welke Zweige, deren Nadeln sich in den Teppich bohren. Bevor Sie Ihren Tannenbaum in Kiel und Region entsorgen können, gibt es jedoch einiges zu beachten: