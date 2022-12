﻿Nach drei Jahren Pandemie: So ergeht es den Tanzschulen in Kiel

Viele Menschen in einem Saal und körperliche Nähe – während der Corona-Pandemie hatte es Tanzschulen nicht leicht. Wie geht es ihnen in Kiel nach fast drei Jahren Pandemie? Die Stimmung ist gespalten.

Auch in der Tanzschule Gemind in Kiel hat Corona Spuren hinterlassen. Es fehlen komplette Jahrgänge, und auch die Umsätze gingen stark zurück.

Kiel. Sabrina Gemind-Graßhoff, Leiterin der Tanzschule Gemind in Kiel, bringt die Herausforderung auf den Punkt. „Es ist so, als habe man in einer Grundschule drei erste Klassen, aber keine zweite und dritte Klasse.“ In der ersten Tanzsaison nach dem Lockdown haben viele Tanzschulen noch an den Folgen der Pandemie zu knabbern. „Wir haben zwar wieder gleich viele Neuanmeldungen wie vor der Pandemie. Die Kursstufen bauen allerdings aufeinander auf, und das ist das Problem“, sagt Gemind-Graßhoff.

Die Traditionstanzschule in der Holtenauer Straße, die gerade erst ihren 90. Geburtstag gefeiert hat, steht im Vergleich noch gut da. Dirk Grenke von der gleichnamigen Tanzschule in der Deliusstraße, klagt über deutlich weniger Nachfrage in diesem Herbst und Winter. "Wir haben momentan etwa 40 Prozent weniger junge Tanzschülerinnen und Tanzschüler als vor Corona." Aber auch Gemind hat noch mit den Pandemiefolgen zu kämpfen. Es gelte, Umsatzeinbußen von circa 30 Prozent zu kompensieren, sagt Gemind-Graßhoff. "Wir haben zwar wieder gleich viele Neuanmeldungen wie vor der Pandemie. Die Kursstufen bauen allerdings aufeinander auf, und das ist das Problem." Unterm Strich gebe es bei Gemind zwei Jugendtanzkurse weniger in der Woche.

Tim Kahl, Tanzlehrer in der Tanzschule Gemind: „Ich liebe es, mit jungen Menschen die Freude am Tanzen austauschen zu können.“ © Quelle: Frank Peter

Tanzschulen in Kiel: Es gibt auch positive Entwicklungen

Grenke hat durchaus eine Erklärung für die Nachfrageflaute, die sein Geschäft bis heute trifft. Es scheine für die Schülerinnen und Schüler schwieriger geworden zu sein, in ein normales Leben zurückzufinden. „Alle, die vor drei Jahren mit 12 auf die weiterführende Schule gekommen sind, sind jetzt 15 Jahre alt – also genau das Klientel, das normalerweise einen Tanzkurs besuchen würde.“ Durch die vielen Onlinekurse falle es wohl vielen jungen Menschen schwer, wieder Aktivitäten außerhalb der Schule und der eigenen vier Wände wahrzunehmen, so Grenke.

Auch in der Tanzschule Tessmann sind die Folgen der Pandemie noch zu spüren: "Wir sind noch nicht da, wo wir mal waren", so die Inhaberin Inga Wilking. "Die Schülerinnen und Schüler sind vorsichtiger geworden, passen zum Beispiel noch auf die Eltern und Großeltern auf." Auch die kurzfristigen Abmeldungen seien mehr geworden, meist aufgrund von Coronaerkrankungen, so Wilking. "Der Trend der Anmeldungen geht aber wieder nach oben."

Es gibt aber auch positive Entwicklungen: In der Kieler Tanzschule K-System in der Nähe des Professor-Peters-Platzes gibt es mittlerweile sogar mehr Anmeldungen als vor Corona: "Wir hatten vor drei Jahren noch drei Kurse in der Woche, jetzt sind wir bei sieben bis acht Jugendkursen in der Woche", sagt Melissa Moscoso, Büro- und Kursleiterin der K-System Tanzschule. "Die Motivation ist gestiegen, denn Tanzen verbindet, und man lernt neue Leute kennen", sagt Moscoso. Denn zu Corona-Zeiten habe man genau diese Verbindung vermisst.

Tanzschülerinnen und Tanzschüler aus Kiel freuen sich, die Angebote wieder in vollem Umfang nutzen zu können

Cosima Steingräber, Tanzschülerin der Tanzschule Gemind, freut sich sehr, wieder voll dabei zu sein: „Während Corona hat die Schule für ein halbes Jahr komplett schließen müssen, dann wurde nur in kleinen abgeklebten Bereichen getanzt. Zwischendurch hatten wir sogar einen Zoom-Tanzkurs.“ Die 23-Jährige fing mit 14 Jahren an zu tanzen, dabei lernte sie viele neue Freunde kennen und schätzte vor allem den sozialen Aspekt der Tanzkurse. Umso schlimmer, wenn sie dann nicht stattfinden können.

Cosima Steingräber, Tanzschülerin an der Tanzschule Gemind in Kiel, bekommt beim Tanzen den Kopf frei. © Quelle: Frank Peter

„Es ist auch einfach ein toller Start für einen guten Abend. Oft geht man nach dem Tanzkurs noch zusammen weg, das mache ich nach dem Volleyballtraining zum Beispiel nicht“, ergänzt ihr Tanzkollege Benjamin Kreyenbrink.

Thore Jacobsen brauchte anfangs etwas Starthilfe, um sich beim Tanzkurs einzufinden: „Ich habe vor fünf Jahren angefangen, weil alle meine Klassenkameraden angefangen haben. Meine Freundin hatte mich schon vorher gefragt, aber da hatte ich irgendwie noch nicht so Lust.“ Schnell fand der 19-Jährige Gefallen am Tanzen und war dann teilweise sogar fünfmal die Woche dabei. „Als dann auf einmal alles nicht mehr ging, war das schon sehr schade“, sagte Jacobsen.

Thore Jacobsen fing vor fünf Jahren an zu tanzen. Seit knapp zwei Jahren tanzt er regelmäßig im Jugendtanzkreis der Tanzschule Gemind in Kiel © Quelle: Frank Peter

Tim Kahl, Tanzlehrer der Tanzschule Gemind, bleibt zuversichtlich und freut sich, die Tanzkurse wieder zu betreuen: „Die anfänglichen Berührungsängste stehen nicht mehr so im Vordergrund. Und es freut mich einfach zu sehen, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufblühen und sich schon auf dem Nachhause-Weg auf die nächste Stunde freuen.“