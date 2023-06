﻿Streik vorm Rathaus Kiel: „Die Awo-Geschäftsführung spielt auf Zeit“

Am Donnerstag gingen in Kiel rund 200 Awo-Beschäftigte aus verschiedenen Bereichen wie Kitas oder Migrationsberatung auf die Straße.

Kiel. Die Botschaft ist klar: Die Streikenden der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Kiel sind kampfbereit. Mit Trillerpfeifen rückten sie kurz vor Beginn der Ratsversammlung am Donnerstagnachmittag auf dem Rathausvorplatz an, einige setzten sich anschließend mit ihren leuchtenden Warnwesten auf die Zuschauertribüne im Ratsaal.