﻿„Borowski und die große Wut“: So wird der neue „Tatort“ aus Kiel

Kiel. Borowski und Sahin ermitteln wieder. Am Sonntag läuft der nächste Kieler „Tatort“ in der ARD. „Borowski und die große Wut“ ist der erste Fall, der ausgestrahlt wird, seit Axel Milberg sein Aus für 2025 angekündigt hat. Und der „Tatort“ gibt einen ersten Eindruck, wie sich zukünftige Folgen ohne den Kommissar darstellen können – denn Borowski ist bei seinen Ermittlungen stark eingeschränkt.

Die Story

Es dauert nur wenige Sekunden und die Zuschauer sind mittendrin in der Handlung: Gleich in der ersten Szene stößt eine junge Frau an der Kiellinie eine Fahrradfahrerin auf die Straße. Die Radfahrerin wird von einem Lkw erfasst und stirbt. Die Täterin – die 18-jährige Celina – flieht und nimmt ihre kleine Schwester Finja mit. Die Suche nach den Geschwistern beginnt. Dabei wird Klaus Borowski (Axel Milberg) von einer unbekannten Person niedergeschlagen und landet im Krankenhaus. Von dort versucht er, so gut es geht, die Ermittlungen zu übernehmen, bei denen nicht nur die beiden Schwestern gefunden werden müssen, sondern auch der Mord an der Großmutter der Mädchen aufgeklärt werden muss.

Das Verhältnis der Kommissare

„Ich möchte bis heute Abend Ergebnisse, vorher geht keiner nach Hause!“ Mila Sahin (Almila Bagriacik) schlüpft zunächst in die Rolle der Hauptkommissarin und macht toughe Ansagen an ihr Team. Doch ohne Borowski geht es (noch) nicht. Denn aus dem Krankenhaus mischt er sich in die Ermittlungen ein. Er kann auch gar nicht anders – von einer anonymen Nummer bekommt er regelmäßig Anrufe. Am anderen Ende der Leitung: Finja und Celina.

Die Verdächtigen

Dass Celina schuld am Tod der Radfahrerin ist, ist unbestritten. Doch wer hat ihre Großmutter umgebracht? Während der Telefonate mit der Schülerin entwickelt Borowski Sympathien für die 18-Jährige und glaubt – anders als Kollegin Sahin – an ihre Unschuld. Und dann gibt es noch Celinas Stiefvater, den Geldsorgen plagen, und den Krankenhaus-Techniker, der den schwer verletzten Borowski gefunden hat – und der Nachbar der Großmutter ist. Und welche Rolle spielt die mysteriöse Krankenhaus-Patientin, die immer wieder in Borowskis Zimmer auftaucht?

Der cineastische Kniff

Der Arbeitstitel zu diesem „Tatort“ lautete „Borowski und die Frau am Telefon“. Auch in der Endfassung wäre dieser Name passend gewesen: Celina tritt nur als Anruferin auf. Sie ist in dem „Tatort“ so gut wie nicht zu sehen. Über die intensiven, tiefsinnigen Gespräche zwischen ihr und Borowski erfährt der Zuschauer jedoch viel über das Leben, den seelischen Zustand der Schülerin und versteht, warum als Folgentitel „Borowski und die große Wut“ gewählt wurde. Das Verhältnis zwischen Borowski und Celine wird so vertraut, dass er sich irgendwann am Telefon nicht einmal mehr mit seiner Standard-Begrüßung „Ich höre“ meldet.

Eine neue Ansprache

Langjährige Kieler „Tatort“-Zuschauer wissen: Borowski pflegt ein reserviertes Verhältnis zu seinen Kolleginnen und Kollegen. Umso überraschender ist es, dass er und Mila Sahin auf einmal per Du sind. Auch das neue Teammitglied, der IT-Experte Philip Krautkrämer (Joel Williams), wird von Borowski geduzt.

Das Drama im Drama

Klaus Borowski hängt an seinem alten Volvo. Der rote Kombi hat dem Kommissar über Jahre treue Dienste erwiesen. Jetzt muss er sich verabschieden. Sein Chef Roland Schladitz (Thomas Kügel) fährt den Wagen zu Schrott. „Das ist ja Mord!“, entweicht es Borowski, als er ein Bild seines zerstörten Wagens sieht.

Die Drehorte

In den vergangenen Fällen war im „Tatort“ aus Kiel wenig von Kiel zu sehen. Bei „Borowski und die große Wut“ spielt die Landeshauptstadt zwar keine Hauptrolle, die Zuschauer können sich aber mehr als zuletzt über einige Aufnahmen aus Kiel freuen.

Fazit

Einschalten lohnt sich. Dieser „Tatort“ ist ein klassischer Krimi mit guter Besetzung und glaubhaften Charakteren. Der ungewohnte Kniff, die Verdächtige nicht zu zeigen, geht dank der gelungenen Dialoge auf.