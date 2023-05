﻿„Borowski und die große Wut“: Hier wurde der Kieler „Tatort“ gedreht

Kiel. So gut ein „Tatort“ aus Kiel inhaltlich auch sein mag: Wenn in den „Borowski“-Folgen zu wenig von Kiel zu sehen ist, wird die Kritik laut. Im neuesten Fall „Borowski und die große Wut“ sind nun wieder mehr Szenen in der Landeshauptstadt gedreht worden als in den Filmen davor. Eine Hauptrolle spielt Kiel jedoch nicht. Das liegt allerdings auch dran, dass ein Großteil der Handlung im Krankenhaus-Zimmer von Klaus Borowski spielt. Szenen in Gebäuden werden überwiegend in und um Hamburg gefilmt.

Aus Kostengründen werden so viele Drehorte wie möglich im Umfeld der Hansestadt gesucht. Die Produktionsfirma Nordfilm hat ihren Sitz in Hamburg. Dementsprechend viele Crew-Mitglieder – Kameraleute, Tontechniker, Maskenbildner – wohnen ebenfalls in oder bei Hamburg. Das ganze Team – mehrere Hundert Menschen sind an der „Tatort“-Produktion beteiligt – täglich nach Kiel zu bringen oder in Hotels einzuquartieren, würde das Budget sprengen, das zwischen 1,5 und 1,7 Millionen Euro liegt. Daher gilt das Motto: so viel Kiel wie möglich, so wenig wie nötig.

„Tatort“ Kiel: Kiellinie im Fokus bei „Borowski und die große Wut“

In „Borowski und die große Wut“ spielt die Kiellinie gleich mehrfach eine Rolle. Direkt zu Beginn wird dort eine Radfahrerin von der 18-jährigen Schülerin Celina auf die Fahrbahn gestoßen und von einem Lkw überfahren. Auch im weiteren Verlauf des „Tatort“ taucht die Kiellinie auf. Sei es durch Luftaufnahmen oder bei der Autofahrt, als Borowski aus dem Krankenhaus entlassen wird. Unmittelbar an der Kiellinie befindet sich wie in jedem Kieler „Tatort“ das Kommissariat, das für die Dreharbeiten im ZBW-Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft entsteht.

Weitere Drehorte in Kiel sind der Falckensteiner Strand, das Jugenddorf Falckenstein und eine Außenaufnahme vom Uniklinikum am Schwanenweg.

„Borowski und die große Wut“: Klinik und Einfamilienhäuser aus Wandsbek

Als Krankenhaus-Kulisse dient die Asklepios Klinik Wandsbek. Dort befindet sich auch der Ort, an dem Haustechniker Sascha Seibert den verletzen Klaus Borowski gefunden haben will. Die Szenen im Heizungskeller wurden direkt in den Räumen von Studio Hamburg gedreht.

Laut Handlung sollen sich die Einfamilienhäuser von Celinas Großmutter und von Sascha Seibert im Kieler Stadtteil Ravensberg befinden. In Wirklichkeit jedoch liegt die Wohnsiedlung in Hamburg Wandsbek. Das Haus von Celinas Eltern steht in Hamburg-Sasel.

Bei ihrer Flucht vor der Polizei fährt Celina quer durch Schleswig-Holstein. Dabei landet sie laut Drehbuch auch am Stolper See. Diese Szene wurde tatsächlich dort gefilmt.