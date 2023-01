Stadt Kiel baut unerlaubte Tauschkiste ab – und sorgt für Frust bei Anwohnern

Eine Tauschkiste ist an sich eine gute Sache: Menschen legen etwas hinein, das sie nicht mehr benötigen, andere nehmen es mit. Die Stadt hat das Regal am Jungfernstieg in Kiel nun abgebaut. Weil es an der Stelle nicht genehmigt war. Jetzt firmiert sich Widerstand unter den Anwohnern.

Hans-Ullrich Gröschner ärgert sich wie einige andere Anwohner über den Abbau eines Tauschregals an der Ecke Jungfernstieg/Sternstraße.

Kiel. Plötzlich war sie da, die Tauschkiste am Jungfernstieg in Kiel: keine Schönheit, eher Marke Eigenbau. Drei Regalbretter aus Holz, von einem Stück Pappe vor dem Regen geschützt. Nachbarn berichten, es sei das Überbleibsel eines Straßenfestes im September gewesen: Seitdem soll es dort auf der Ecke Jungfernstieg/Sternstraße im Stadtteil Schreventeich gestanden haben – auf einem Beet neben einem Baum im öffentlichen Raum, gleich neben der Straße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Grunde eine schöne Idee: Wer etwas nicht mehr braucht, legt es dort hinein – Bücher, Kleidung, Geschirr, auch Krimskrams. Gelebte Müllvermeidung, könnte man sagen. Viele Menschen im Viertel haben sich an der Tauschbörse beteiligt – auch Rentner Hans-Ullrich Gröschner. Der Anwohner stellte kürzlich ein neues Paar Lederschuhe in das Regal, das ihm nicht passte – „zwei Stunden später war es weg.“

Stadt Kiel entsorgt Tauschregal samt Inhalt – weil es unerlaubt dort stand

Nun, und hier beginnt der Teil der Geschichte, über den sich einige im Viertel ärgern, ist auch das Tauschregal weg. Es verschwand am Donnerstag so, wie es kam: plötzlich, ohne Ankündigung. Verantwortlich für den Abbau ist die Stadt Kiel. „Seit einiger Zeit“, schreibt ein Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion, „haben uns Beschwerden über die Melde-Möwe erreicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inzwischen abgebaut: Das Tauschregal an der Ecke Jungfernstieg/Sternstraße. © Quelle: Johanna Brüggemann

Der Zustand der Tauschkiste sei darin von den Bürgerinnen und Bürgern bemängelt worden, zudem die Müllablagerungen rund um das Regal. Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien dann mehrmals vor Ort gewesen, um sich ein Bild zu machen.

Nicht zuletzt, so die Stadt Kiel, stelle dies in dem Bereich eine nicht erlaubte Sondernutzung dar, ein Antrag liege ebenfalls nicht vor. Die Personen, die das Tauschregal aufgestellt haben, konnten deshalb vor Ort nicht ermittelt werden. Also entfernte der ABK das Regal.

Instagram-Post einer Nachbarin löst Sturm der Entrüstung aus

Hans-Ullrich Gröschner findet es schade, dass die Tauschkiste am Jungfernstieg in Kiel abgebaut wurde: „Ich habe mich daran nicht gestört, im Gegenteil: Ich fand es gut.“ Fast täglich sei er dort vorbeigelaufen, vermüllt sei es ihm zufolge nie gewesen.

Auch Nachbarin Johanna Brüggemann ärgert sich über den Abbau. Mit einem Post bei Instagram, wo ihr mehr als 36 000 Menschen folgen, wandte sie sich direkt an die Stadtverwaltung. Sie habe verstanden, dass der Schrank im öffentlichen Raum nicht ganz legal war: „Aber hätte man nicht den Dialog mit engagierten Anwohner*innen suchen können, bevor man alles wegreißt, wegschmeißt und aus wertigen Tauschgütern Restmüll macht?“ So hätte ihr ein Hinweis der Stadt genügt, dass ein Abriss des Regals bevorstehe, um so zumindest die Gegenstände, die sich zuletzt darin befanden, zu retten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Stadt Kiel antwortete auf die Kritik gegenüber den Kieler Nachrichten: Man freue sich über engagierte Nachbarschaftsinitiativen, insbesondere wenn sie auch noch auf Nachhaltigkeit und den Zero-Waste-Gedanken abzielen. Und: „Unser Zero-Waste-Team nimmt diese Geschichte jetzt zum Anlass, einmal mit allen beteiligten Ämtern und Akteur*innen in den Austausch zu gehen, wie Tauschprojekte in der Stadt umgesetzt werden können.“ Dazu gebe es bereits einige Ideen.

Tauschkiste Jungfernstieg: Steffen Regis kritisiert die Stadt Kiel

Auch Steffen Regis, der bis September noch Landesvorsitzender der Grünen war, schaltete sich in die Debatte auf Instagram ein. Unter der Antwort der Stadt Kiel schrieb er: „Wenn wir lebendige Viertel in unserer Stadt wollen, werden diese nicht durch Fonds oder Anträge entstehen, sondern durch Kreativität und Eigeninitiative der Anwohner*innen, so wie hier.“

Es sei ärgerlich, dass der Stadtverwaltung kein vernünftiger Umgang mit dieser, stadtpolitisch sogar gewollten Kreativität und Nachhaltigkeit eingefallen sei, als in bester Amtsschimmelmanier tätig zu werden, so Regis weiter: „Dadurch drohen leider eigener Anspruch und Wirklichkeit auseinanderzuklaffen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben viel Unterstützung gab es aber auch einzelne kritische Stimmen unter Brüggemanns Post. Nicht alle Anwohner hätten womöglich die Tauschkiste haben wollen, und es sei erschreckend, wie verharmlost werde, dass das Regal widerrechtlich aufgestellt wurde.