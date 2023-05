﻿Taxifahren in den 1970ern: Erinnerungen an eine unbeschwerte Zeit

Kiel. Mehr Clubs, mehr Nachtschichten, mehr Platz auf den Straßen: Der Arbeitsalltag von Taxifahrern in den 1970er-Jahren war ein anderer als heute. Chauffeure von damals blicken zurück und erinnern sich an eine Zeit, in der die Umgangsformen rauer, aber auch herzhafter waren, zu den Kunden ein so enges Verhältnis herrschte, dass Taxifahrten auf Pfandbasis bezahlt werden konnten und das Straßennetz in Kiel noch ein anderes war.

Es sind drei Originale, die in der Kieler Funk-Taxi-Zentrale in der Wik zusammengekommen sind: Herrmann Mackrodt (76), Klaus Meurer (75) und Kurt Geisler (71) haben viel zu erzählen. Über Jahrzehnte sind sie in Kiel und Heikendorf Taxi gefahren, kennen die Straßen der Landeshauptstadt wie kaum jemand anderes. Unzählige Kilometer haben sie mit ihren Taxen zurückgelegt, dabei häufig Stammkunden kutschiert, eine enge Bindung zu den Fahrgästen und den Kollegen aufgebaut.

Taxifahren in den 1970ern: Genügend Parkplätze und Parken in zweiter Reihe

„Ich würde auf jeden Fall lieber in den 1970er-Jahren fahren als heute.“ Diese Aussage tätigt Klaus Maurer mit so viel Inbrunst, als sei es eine Beleidigung, überhaupt vor die Wahl gestellt zu werden. „Es war damals eine andere, spannendere Zeit. Viel kommunikativer.“ Außerdem gab es weniger Autos auf den Straßen. Im Stau standen die Taxifahrer nur ganz selten. Und an den aktuellen Auflagen würden sich Mackrodt, Meurer und Geisler auch stören. „Man findet kaum noch Parkplätze, und in zweiter Reihe parken, ist auch nicht mehr erlaubt.“

Und einen weiteren Grund gibt es, dass die Taxifahrer lieber in den 70er Jahren ihre Passagiere durch Kiel kutschieren würden als heutzutage: Nachtschichten. Mit dem Lollipop, Victory, Vanilla Fudge, Joy oder King George war die Disco-Landschaft in Kiel vor 50 Jahren eine andere. Viele der Clubs von damals gibt es nicht mehr. Und auch die meisten der Kneipen haben dichtgemacht. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Party- und Feierszene in der Landeshauptstadt, sondern auch auf die Taxi-Branche. Es gibt deutlich weniger Nachtfahrten, die unter den Taxifahrern sehr beliebt waren.

Kiel: Anzahl der Taxen deutlich zurückgegangen

Das führt auch zu einem Rückgang an Fahrten: Damals gab es in Kiel rund 250 Taxen, sagt Thomas Krotz, Vorsitzender des Landesverbands für das Taxi- und Mietwagengewerbe Schleswig-Holstein. Heute seien es nur noch rund 100.

„Wenn man die Leute betrunken aus der Kneipe nach Hause gefahren hat, haben sie oft ihr ganze Familiengeschichte erzählt“, erinnert sich Meurer. Die Informationen wurden aber stets diskret behandelt, betont er.

Trinkgeld für Taxifahrer: Fischfilet statt D-Mark

Das Verhältnis zwischen Taxifahrer und Fahrgästen sei sehr vertraut gewesen. Einige haben vor einem langen Kneipenabend bewusst Geld im Taxi gelassen. „Damit sie es nicht versaufen.“ Am nächsten Tag wurden die Scheine in der Taxizentrale abgeholt. Auch das Trinkgeld war außergewöhnlich. Statt ein paar Mark extra gab es insbesondere von den Mitarbeitern vom Fischmarkt auch mal die ein oder andere Köstlichkeit in Form von tiefgefrorenen Filets.

Und etwas ganz Wesentliches fehlt in den Taxen von heute: Der Funkverkehr. Über die offenen Kanäle wurden damals die Aufträge weitergeleitet. Jeder konnte mithören – teilweise auch die Unterhaltungen in den Taxen. Und was dort an Gesprächen und Geräuschen aufgeschnappt wurde, war nicht immer jugendfrei, sagt Herrmann Mackrodt mit einem schelmischen Grinsen im Gesicht.

Funkverkehr mit nicht jugendfreiem Inhalt

Der Funkverkehr diente allerdings nicht nur als wichtiges Kommunikationsmittel, um Fahrgäste abzuholen, sondern auch der Sicherheit. Über einen Notfallknopf konnten sich Taxifahrer bemerkbar machen, falls sie überfallen oder bedroht werden. „Das kam zum Glück nicht häufig vor“, sagt Mackrodt, aber wenn doch, konnten die Kollegen schnell informiert werden und griffen auch ein. „Dann konnte es schon mal zu einer Verfolgungsfahrt kommen.“ Unsicher haben sich die Taxifahrer nur selten gefühlt – auch nicht in den Nachtschichten zwischen 18 und 6 Uhr.

Insgesamt seien die 1970er-Jahre eine unbeschwerte Zeit gewesen – und eine mit raueren Umgangsformen. Klaus Meurer erinnert sich an einen Fahrgast, der zu tief ins Glas geschaut hat. Auf der Fahrt von Laboe nach Bülk wurde der Kopf vom Kunden im Fenster eingeklemmt, damit er sich nicht ins Fahrzeug übergeben konnte. „Als wir angekommen waren, war der Mann nüchtern.“

Über seine Zeit hinter dem Steuer in Kiel hat Kurt Geisler ein Buch geschrieben. „Taxi 99“ ist eine Mischung aus eigenen Erfahrungen und aus Fiktion. In mehreren Episoden schildert er „eine fröhliche und wilde Zeit“. Das Taschenbuch für 11 Euro ist in jeder Buchhandlung und im Welcome Center der Stadt Kiel erhältlich.