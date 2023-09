﻿Technische Fakultät der CAU: Moderne Sensor-Forschung am Ostufer

Die Technische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität hat ein neues Gesicht erhalten. Am Kieler Ostufer sind für 73,4 Millionen Euro moderne Neubauten für Forschung und Lehre entstanden. Nun wurden offiziell die Schlüssel an die CAU übergeben.

Kiel. Ein hochmodernes Forschungszentrum, zwei Hörsäle, studentische Arbeitsplätze, eine Fachbibliothek und eine Cafeteria. Die Technische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität an der Kaiserstraße hat ein neues Gesicht bekommen. Für 73,4 Millionen Euro ist der Campus am Ostufer umgestaltet worden. Der Umzug in die neuen Labor- und Büroräume ist bereits in vollem Gange, als symbolischen Schritt hat die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH) nun die Schlüssel an die CAU übergeben.