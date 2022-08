Bis zum 18. September ist ein Teilabschnitt auf der Bahnstrecke von Kiel nach Lübeck gesperrt. Der Fahrgastverband kritisiert deswegen nun die Deutsche Bahn, auch vom Verkehrsverbund Nah.SH kommt Kritik. Worum es in dem Streitfall geht – und was die Bahn dazu sagt.

Am Bahnhof in Plön geht es derzeit nicht mit dem Zug weiter in Richtung Lübeck. Zwischen Plön und Eutin verkehrt ein Schienenersatzverkehr.

Kiel/Lübeck. Reisende müssen auf der Bahnstrecke von Kiel nach Lübeck aktuell Geduld mitbringen. Vom 15. August bis zum 18. September verkehrt im Abschnitt zwischen Plön und Eutin in beide Richtungen ein Schienenersatzverkehr, die Reisezeit verlängert sich dadurch um 20 bis 40 Minuten. Etwas, das die Bahn hätte verhindern können, kritisiert der Fahrgastverband Pro Bahn Schleswig-Holstein/Hamburg. Er wirft der Bahn vor, die Situation aufgrund von Sparmaßnahmen in Kauf genommen zu haben.

Anlass für die Streckensperrung sind Bauarbeiten an einem Bahnsteig im Bahnhof Malente-Gremsmühlen, der zwischen Plön und Eutin liegt. Dadurch ist eines der beiden Gleise gesperrt. „Ein Schienenersatzverkehr wäre aufgrund der vorhandenen Schieneninfrastruktur aber nicht notwendig“, heißt es in dem Statement von Pro Bahn.

Bahnverbindung Kiel-Lübeck: Ausfall nur wegen fehlendem Signal?

Denn: Im Nordkopf der Bahnstation Eutin besteht eine Weichenverbindung von dem Streckengleis in Fahrtrichtung Malente-Gremsmühlen in das Streckengleis in Fahrtrichtung Eutin. Die planmäßige Zugkreuzung könnte also in Eutin stattfinden.

Allerdings ist in Malente-Gremsmühlen nur das Gleis 2 mit einem Ausfahrsignal in Fahrtrichtung Plön ausgestattet. Bedeutet: Ist das Gleis gesperrt, ist trotz der eigentlichen Zweigleisigkeit keine Ausfahrt in Richtung Plön möglich. Deswegen ist jetzt der Schienenersatzverkehr notwendig.

Hier setzt die Kritik des Fahrgastverbands an. Die DB Netz sei bei der Errichtung oder Modernisierung des elektronischen Stellwerkes zu sparsam und sorge nur für eine „Minimal-Ausstattung“ der Leit- und Signal-Technik. Zuletzt wurde das Stellwerk Lübeck im vergangenen Jahr modernisiert.

Nah.SH wollte Vollsperrung zwischen Plön und Eutin verhindern

„Für eine zuverlässige Bahn darf die Infrastruktur nicht nur für den Regelfall ausgelegt sein“, heißt es in der Mitteilung. Man müsse an einer Station von allen Gleisen in alle Richtungen ausfahren können – um Situationen wie derzeit auf der Strecke Kiel-Lübeck zu vermeiden.

Auch der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (Nah.SH) übt dezent Kritik an der Deutschen Bahn. „Wir haben bei der DB darauf gedrungen, intensiv zu prüfen, ob die anstehenden Baumaßnahmen nicht mit weniger drastischen Betriebseinschränkungen umsetzbar wären“, sagt Sprecherin Ina Michael. Man habe beispielsweise einen eingeschränkten, eingleisigen Verkehr ins Gebräch gebracht und auch Gesprächsbereitschaft signalisiert, Mehrkosten durch aufwendigere Bauverfahren mitzutragen.

Deutsche Bahn verweist auf Kabelarbeiten im Bahnhof

Die DB habe dem Verbund mitgeteilt, dass nach ihrer Einschätzung eine Umsetzung ohne Vollsperrung nicht möglich wäre. „Nach unserer Auffassung lag diese Einschätzung jedoch auch daran, dass die Planungen unter Annahme einer Vollsperrung bereits sehr weit vorangeschritten waren“, so Michael. „Wir beobachten mit Sorge, dass Baumaßnahmen mit immer drastischeren Betriebseinschränkungen verbunden zu sein scheinen.“

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn schreibt auf Anfrage der Kieler Nachrichten, dass für den planmäßigen Verkehr keine zusätzlichen Signale benötigt würden. Bei Störungen könne im Einzelfall „auf Befehl“ gefahren werden. Zum konkreten Fall in Malente-Gremsmühlen heißt es lediglich, dass „auch Kabelarbeiten ausgeführt werden, die sowieso Einschränkungen im Zugverkehr notwendig machen.“