﻿Wie kalt darf es im Büro sein, Dr. Froesewitte?

Kiel. Mit Bluse oder Hemd ins Büro, das ist zurzeit keine gute Idee. Wegen der Energiekrise werden an vielen Arbeitsplätzen die Heizungen nur halb aufgedreht. Mitarbeiter von Behörden etwa sitzen in 19 Grad kalten Büros. Ist das noch gesund?

Dr. Louis Froesewitte vom arbeitsmedizinischen Zentrum beim Meditüv erzählt im Interview, ob die niedrigen Temperaturen schaden, wer am meisten friert und was gegen die Kälte wirklich hilft.

Herr Froesewitte, in diesem Winter ist es in den Büros nicht mehr so warm wie sonst. Als Arzt beraten Sie Unternehmen in Gesundheitsfragen. Wie kalt darf es am Arbeitsplatz sein?

Dr. Louis Froesewitte: Es gibt Mindesttemperaturen, die in der technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A3.5 verankert sind. Für leichte, überwiegend sitzende Tätigkeiten sind dort mindestens 20 Grad festgelegt. Bei mittelschweren Arbeiten im Stehen oder Gehen reichen 17 Grad aus, bei schweren Arbeiten 12 Grad. Durch die Energiesparverordnung, die noch bis Ende Februar gilt, wurden diese Werte für öffentliche Gebäude um ein Grad reduziert, dort gilt jetzt zeitgleich eine Ober- und Untergrenze von 19 Grad.

Dürfen Mitarbeiter die Temperatur im Büro auf 23 Grad hochdrehen?

In privatwirtschaftlichen Unternehmen dürfen Mitarbeiter in Büros die Heizung also auf 20 oder sogar auf 23 Grad hochdrehen, während Mitarbeiter in Behörden bei 19 Grad sitzen müssen?

Theoretisch ja, aber im Moment versuchen natürlich alle Unternehmen Kosten zu sparen, um ihren Beitrag zu leisten und einer möglichen Energieknappheit entgegenzuwirken.

Was geschieht, wenn es den Mitarbeitern im Büro zu kalt wird?

Das ist im Moment ein ganz heißes Eisen. Jeder Mensch hat eine Wohlfühltemperatur, die liegt bei dem einen möglicherweise unter 19 Grad und bei dem anderen um die 22 Grad. Das hängt von der Wahrnehmung ab, aber womöglich auch von der Muskelmasse. Man geht davon aus, dass Männer mehr Muskelmasse haben und sich daher bei etwas niedrigeren Temperaturen wohler fühlen als Frauen. Denn je mehr Muskelmasse man hat, desto mehr Energie wird in Form von Wärme sozusagen als Nebenprodukt frei.

Frieren Frauen also grundsätzlich eher als Männer?

Das scheint zumindest die gefühlte Wahrheit zu sein. Neben der geringeren Muskelmasse soll hier auch eine etwas dünnere Haut eine Rolle spielen. Sicher ist, dass ältere Menschen in der Regel weniger Muskelmasse haben als jüngere. Kranke und immobile Menschen haben oft per se nicht die Möglichkeit, zusätzliche Muskelmasse aufzubauen.

„Gesundheitliche Folgen sind bei 19 oder 20 Grad im Büro nicht zu erwarten“

Besteht die Gefahr, dass Menschen krank werden, wenn ihnen auf Dauer zu kalt ist?

Gesundheitliche Folgen sind bei 19 oder 20 Grad nicht zu erwarten. Es gibt nur wenige kälteassoziierte Erkrankungen, wie die Kälteurtikaria, eine Form der Nesselsucht, bei der autoimmune Reaktionen in Form von Quaddeln auftreten, wenn sich die Betroffenen bei niedrigen Temperaturen beispielsweise im Freien aufhalten. Bei den geforderten 19 Grad passiert da nichts.

Aber sinkt nicht die Leistungsfähigkeit, wenn man fröstelt?

Ja, schon. Aus dem Wohlfühlfaktor ergibt sich auch Leistungsfähigkeit. Ein gutes Arbeitsklima führt zu mehr Leistungsbereitschaft.

Nimmt bei niedrigeren Temperaturen im Büro die Infektanfälligkeit zu?

Das ist eine alte medizinische Fragestellung, für die es aus meiner Sicht keine 100 Prozent eindeutige Antwort gibt. Ursächlich für Infekte der Atemwege sind überwiegend Viren und die bekommen wir von anderen Menschen. In der kalten Jahreszeit halten wir uns mehr drinnen und damit in größerer Nähe zu anderen auf. Beispielsweise fahren wir mit dem Bus statt mit dem Fahrrad, sind im Kino statt im Park. Bei niedrigeren Temperaturen sind Viren gleichzeitig stabiler. Einen Teil von ihnen tragen wir auf den Schleimhäuten. Wenn es kälter ist, dann ist die Durchblutung der Schleimhäute geringer, dadurch ist man eher empfänglicher für Infektionen. Aber in Studien wird die Korrelation zwischen Kälte und Infektanfälligkeit nicht belegt.

Ist etwas zu befürchten, wenn die Temperatur im Büro sinkt?

Sie sagen also, gesundheitlich ist nichts zu befürchten, wenn es am Arbeitsplatz kälter ist?

Genau. Wenn sich allerdings bestehende Erkrankungen, zum Beispiel eine rheumatische Gelenkentzündung, verschlechtern, dann sollte man sich an den Betriebsarzt wenden. Dann müsste man gemeinsam mit dem Arbeitgeber eine Lösung suchen.

Was können Menschen machen, die sie sich wegen eines kalten Büros unwohl fühlen?

Wenn sie einen guten Arbeitgeber haben, dann stellt er ihnen Sachen zur Verfügung, zum Beispiel eine Wolldecke. Das habe ich schon erlebt. Ansonsten haben es die Leute auch selbst in der Hand. Die Frage ist, ob man den Anspruch haben muss, im Büro in der Bluse sitzen zu können, oder ob nicht ein Pullover auch geht. Das kann nur schwierig sein, wenn Firmen einen traditionellen Dresscode haben. Man kann sich aber nicht nur wärmer anziehen, auch Bewegung hilft oder ein heißer Tee.

Arzt Louis Froesewitte vom Meditüv Kiel: „Man darf nicht einfach die alte Heizdecke von Oma nehmen“

Oder man nimmt eine Wärmflasche mit.

Von der Wärmflasche rate ich ab, an der kann man sich verbrennen. Bei der elektrischen Wärmedecke muss man sich mit dem Arbeitgeber abstimmen, sonst kann es sein, dass man Stromdiebstahl begeht. Außerdem müssen auch mitgebrachte elektrische Geräte als Betriebsmittel geprüft sein. Daher darf man nicht einfach die alte Heizdecke von Oma nehmen. Ich rate: Fragen Sie hierzu ihre Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Viele Menschen kennen das Problem, dass Kollegen unterschiedliche Temperaturvorlieben haben. Der eine ist Frischluftfan und reißt das Fenster ständig auf, die andere dreht die Heizung bis zum Anschlag auf. Haben Sie einen Tipp, wie sich die Beiden einigen können?

Man kann nur versuchen zu matchen, sodass die Leute mit ähnlichem Temperaturempfinden zusammensitzen. Einen Anspruch auf Homeoffice gibt es aus diesem Grund jedenfalls nicht.

Wer misst und regelt eigentlich die Temperatur im Büro?

Die meisten Büros haben Heizungen ohne Temperaturanzeige und ohne zentrale Temperaturregelung. Wenn jemand misst, dann ist es also wohl einer aus der Haustechnik. Ich habe in den Unternehmen aber noch nie jemanden messen sehen. Daher würde ich sagen, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin für sich selbst verantwortlich ist. Es ergibt auch für den eigenen Privathaushalt Sinn, dass man sich ein Thermometer besorgt, um ein Gefühl für die Temperaturen zu bekommen.