Kiel. Sportschwimmer ziehen in beeindruckendem Tempo ihre Bahnen, eine Frauengruppe bewegt sich im Wasser zur Musik, ein junges Mädchen macht ihr Seepferdchen. Im Hörnbad in Kiel herrscht am späten Donnerstagnachmittag Hochbetrieb. Noch ist hier nichts davon zu spüren, dass das Wasser in den Becken bald kälter wird. Das Thermometer zeigt die üblichen Temperaturen an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch das ändert sich bald. Aufgrund der Energiekrise senkt die Stadt Kiel im Hörnbad die Wassertemperatur im Sport- und Lehrbecken um jeweils ein Grad Celsius. Auch warmes Duschen ist nicht mehr möglich, der Saunabetrieb wird eingeschränkt. Unverzüglich wurden diese Maßnahmen am Donnerstag umgesetzt, das Wasser in den Becken braucht lediglich einige Tage, um runterzukühlen. Wie reagieren die Badegäste auf die anstehenden Veränderungen?

Hörnbad in Kiel: Badegäste tolerieren niedrigere Wassertemperatur

„Wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen“, sagt Sebastian Voesch, der mit seinen beiden kleinen Töchtern im Lehrbecken schwimmt. Insbesondere beim Freizeitschwimmen könne man auch mit zwei oder drei Grad weniger leben, sagt er. „Wir sind schon privilegiert, dass wir hier sein können.“ Es werde in vielen Bereichen Einschränkungen geben, „da gehört das Schwimmen natürlich dazu“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Badegast Sebastian Voesch hat Verständnis für die Energiesparmaßnahmen im Hörnbad. © Quelle: Ulf Dahl

Etwas anders ist die Stimmung bei Sportschwimmern wie Axel Giernas. Der 33-Jährige zieht einmal in der Woche seine Bahnen im Hörnbad. Das Grad weniger? „Wird man am Anfang definitiv merken“, sagt er. „Ich werde mich daran erstmal gewöhnen müssen.“ Insgesamt sei die Maßnahme aber in Ordnung. „Vor dem Hintergrund der Gaskrise sollten wir diese Einschränkungen tolerieren.“ Ähnlich sieht es auch Tina Peters, die zwei- bis dreimal in der Woche Aquafitness im Hörnbad macht. „Im Winter wird die niedrigere Wassertemperatur aber mit Sicherheit unangenehm.“

Landestrainer betont Wichtigkeit von angemessenen Wassertemperaturen

So marginal es für den Laien auch klingen mag, dass das Wasser im Sportbecken bald 25 und nicht 26 Grad warm ist – Experten sehen darin einen spürbaren Einschnitt. „Gerade im Training, wo Techniken geübt oder kurze Strecken geschwommen werden, ist das nicht ideal“, sagt Stefan Herbst, Landestrainer des Schleswig-Holsteinischen Schwimmverbandes (SHSV).

Durch die kleinen Pausen zwischen den Einheiten kühle die Muskulatur runter. Besonders bei Kindern und Jugendlichen seien 25 Grad daher „wirklich eine untere Grenze“. Im Zweifelsfall müsse man bei zu niedrigen Temperaturen mehr auf das Schwimmen von längeren Strecken gehen. „Denn je intensiver man schwimmt, desto eher ist kälteres Wasser kein Problem.“

CAU prüft Sparmaßnahmen in Schwimmhalle Die Christian-Albrechts-Unviersität (CAU) zu Kiel zieht eine Absenkung der Wassertemperatur in ihrer im Sportforum angesiedelten Schwimmhalle in Erwägung. „Wir prüfen derzeit, wie viel Energieeinsparungen mit der Absenkung pro 1 Grad Celsius im großen und im Lehrschwimmbecken einhergehen“, schreibt Sprecherin Eva Sittig auf Anfrage der Kieler Nachrichten. Nach Abschluss der Prüfung werde eine Entscheidung getroffen. Zum Energiesparen möchte die Stadt Kiel auch die Bevölkerung anregen. Gemeinsam mit vielen regionalen Partnern haben die Stadtwerke eine Kampagne mit Energiespartipps entwickelt. Sie wird ab Montag im Stadtgebiet gestartet. Die Kampagne soll über möglichst energiesparendes Verhalten aufklären und neue Ideen zum Energiesparen anstoßen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ähnliche Töne schlägt Steffen Weber an. Er ist SHSV-Präsident und Vorsitzender des Kreisschwimmverbands Kiel und kämpft darum, dass „die Wassertemperaturen möglichst nicht weiter sinken“. Ein Grad weniger möge noch gehen, aber es gebe Grenzen. Weber befürchtet bei weiteren Temperatursenkungen vor allem, dass die „Defizite bei der Schwimmausbildung noch schlimmer werden“. Durch Corona habe sich bereits ein hoher Rückstau aufgebaut. „Wir müssen aufpassen, dass wir diese Situation jetzt nicht noch weiter verschärfen.“

Stufenplan der Stadt Kiel sieht weitere mögliche Einschränkungen vor

Aber kommt es dazu? Im Stufenplan der Stadt Kiel sind für die Schwimmbäder zwei weitere Szenarien vorgesehen, sollte noch deutlich mehr Energie eingespart werden müssen. In der zweiten Stufe sind weitere Einschränkungen im Freizeitbereich vorgesehen. Erst in der dritten Stufe, die laut Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sehr unwahrscheinlich greifen wird, sind erneute Temperatursenkungen im Sportbereich des Hörnbads vorgesehen.

Lesen Sie auch

Es sei grundsätzlich ein positives Signal, dass weitere Maßnahmen im Sportbereich nur unwahrscheinlich seien, sagt Weber. Er weist auf die Sondersituation in Kiel und der Region hin, wo durch die (nicht krisenbedingten) Schließungen der Schwimmhallen in Laboe und Schilksee ohnehin viel Energie eingespart werde. „Wenn es also um weitere Einsparungen geht, sollte man nicht die Schwimmbäder als erstes in den Fokus nehmen.“