„The Station“: 72 neue Apartments für Studierende und Auszubildende in Kiel

Die 72 Apartments sind 19 bis 63,5 Quadratmeter groß und kosten zwölf bis 15 Euro Miete pro Quadratmeter: „The Station“, das neue Wohngebäude für Studierende und Auszubildende im alten Haß-Speicher am Schwedendamm in Kiel, steht vor der Fertigstellung. Zum Sommersemester 2023 soll es vermietet sein.

Alter Speicher, neuer Glanz: So soll „The Station“ am Schwedendamm aussehen, wenn der Umbau abgeschlossen ist.

Kiel. Kleiner Beitrag zu einem großen Problem: Im Kieler Haß-Speicher am Schwedendamm 6 werden 72 Apartments für Studierende, Auszubildende und Berufsanfänger eingerichtet. Jetzt war Richtfest. Ende des Jahres soll „The Station Kiel“ fertig und zum Sommersemester 2023 vermietet sein. Das lindert den Druck im Wohnungsmarkt für studentisches Wohnen in Kiel ein wenig.

Die 72 Wohneinheiten auf einer Grundfläche von 2263 Quadratmetern in vier Stockwerken sind nach Angaben des Berliner Investors Reinvesta 19 bis 63,5 Quadratmeter groß. Sie werden voll möbliert und mit Pantryküchen und Duschbädern ausgestattet. Die Wohnungen im Untergeschoss haben Terrassen, die im Dachgeschoss kleine Dachterrassen.

Junge Leute, aufgepasst: So läuft die Vermietung in Kiel

Mittlerweile hat der Investor alle 72 Apartments verkauft. Die 2023 startende Vermietung soll zentral über die Hausverwaltung Reanovo laufen: Homepage reanovo.de, Telefon 0201/946140, E-Mai info@reanovo.de. Die Netto-Kaltmieten inklusive Strom und Internet sollen zwölf bis 15 Euro pro Quadratmeter betragen. Die Mietverträge sollen auf die Dauer des Studiums oder der Ausbildung befristet werden.

Für die Zielgruppe Studierende liegt das neue Wohnhaus am Schwedendamm unweit der Hörn im Übergang von Ost- und Westufer in Gaarden recht günstig: in der Mitte zwischen der Fachhochschule in Dietrichsdorf und der Christian-Albrechts-Universität in Ravensberg. Hauptbahnhof und ZOB sind fußläufig erreichbar. Projektleiter Markus Pöllinger bezeichnet den Standort als „Glücksfall“. Für ihn ist „The Station“ städtebaulich das neue Eingangstor nach Gaarden.

Haß-Speicher startete 1905 als Getreidehandel in Kiel-Gaarden

Das Speichergebäude von 1905 neben der alten Margarinefabrik, der heutigen Musikschule, hatte vor dem Zweiten Weltkrieg den Getreidehandel Heinrich Einfeldt beherbergt, danach einen Getränkehandel. Später wurde der Speicher nur noch als Lumpensammelplatz verwendet. Davor lag ein Schrottplatz. Seit der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre stand der Speicher leer und verfiel zusehends.

Das berichtet Peter Hahne. Dem früheren Mettenhofer Autovermieter gehört das Nachbarhaus des Haß-Speichers mit zehn Wohnungen. Der Enkel des Getreidehändlers Einfeldt ist hier aufgewachsen. Der Nachbar ist heilfroh, „dass da endlich was passiert“. Das werte das Quartier auf.

Der Haß-Speicher in Kiel hatte jeden Charme verloren

Reinvesta hat nach eigenen Angaben mehr als 15 Millionen Euro in den Umbau und die Sanierung des denkmalgeschützten Haß-Speichers gesteckt. Der Projektentwickler hatte zuvor auch schon in Halle ein „Station“-Projekt mit Studentenapartments realisiert.

In Kiel ist der Umbau ein Titanenwerk. Den Charme eines historischen Baudenkmals hatte der Haß-Speicher schon lange nicht mehr versprüht. Die Fassade war rissig. Die Etagenböden waren eingefallen. Die Backsteinmauern waren mit Graffitis beschmiert. Ein steinerner Zeitzeuge des Verfalls. Bis Reinvesta kam und den Schandfleck erwarb.

Projektleiter Markus Pöllinger (li.) und Geschäftsführer Jörg Apelt vom Berliner Investor Reinvesta im Haß-Speicher. Auch wenn es nicht so aussieht: Sanierung und Umbau stehen vor dem Abschluss. „The Station“ steht 2023. Im Vordergrund eine der originalen, genieteten Säulen. © Quelle: Ulf Dahl

Der Umbau begann Anfang 2021. Trotz Denkmalschutz durfte der Investor das ursprünglich dreistöckige Gebäude um ein Geschoss aufstocken. Die historischen Putz- und Backsteinfassaden wurden an drei Seiten wieder hergestellt. Lediglich die Vorderfront zum Schwedendamm und der Dachaufbau wurden komplett erneuert. „Eine Neuinterpretation“ nennt Reinvesta-Geschäftsführer Jörg Apelt das. Er betont: „Wir fühlen uns verpflichtet zu erhalten, was möglich und nötig ist, und zu rekonstruieren, was über das Jahrhundert verloren gegangen ist.“