﻿Theodor-Heuss-Ring in Kiel: Entspannt sich das Verkehrschaos?

Kiel. Früher als gedacht haben die Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring begonnen. Ursprünglich ist die Stadt Kiel davon ausgegangen, dass die eigentlichen Arbeiten an der Friesenbrücke erst am kommenden Montag so richtig losgehen. Doch die Einrichtung der Baustelle war schneller abgeschlossen als vorgesehen. Und so wird seit Donnerstag bereits saniert. Der Straßenaufbau der Friesenbrücke ist bereits herausgenommen worden. Das Metall des Brückenbauwerks ist zu sehen.

Wegen der Baustelleneinrichtung mit der einspurigen Verkehrsführung in Richtung Norden und Süden ab der Auffahrt „An der Kleinbahn“ kam es bereits in dieser Woche zu langen Staus auf dem Theodor-Heuss-Ring und auch auf den umliegenden Straßen wie der Bahnhofstraße, der Kaistraße, Ostring, Gablenzbrücke oder Werftstraße. Besonders groß war das Chaos am Mittwoch. Am Donnerstag beruhigte sich der Verkehr etwas, doch schon am Freitag bildeten sich wieder längere Staus. Ob die Hoffnung der Stadt, dass sich die Verkehrssituation beruhigt, je länger die Baustelle besteht, wird die Zeit zeigen.

Theodor-Heuss-Ring: Auf- und Abfahrten gesperrt

Aufgrund der Sanierung der Friesenbrücke und der Beton-Instandsetzung am nördlichen Widerlager vom Barkauer Kreuz sind einige Auf- und Ausfahrten am Theodor-Heuss-Ring gesperrt. Die Auffahrt aus der Bahnhofstraße in Richtung Norden ist gesperrt. Möglich aber ist die Fahrt von der Bahnhofstraße zum Theodor-Heuss-Ring in Richtung Süden sowie zu Hornbach.

Ebenfalls gesperrt ist die Auffahrt aus der Sörensenstraße. Die Abfahrt vom Theodor-Heuss-Ring über die Sörensenstraße in Richtung Stadt ist frei. Da auch die Auffahrt aus der Ratzeburger Straße nicht möglich ist, wurde die Verkehrsführung angepasst: Über die Ausfahrt zur Alten Lübecker Chaussee und der Lübschen Baum wurde eine Zufahrt zum Theodor-Heuss-Ring geöffnet.

