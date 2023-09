﻿Theodor-Heuss-Ring in Kiel: Freie Fahrt ab Mittwoch

Asphaltierungsarbeiten beendet

Die Nebenfahrbahn der B 76 zwischen An der Kleinbahn und Ostring sowie den Ostring zwischen B 76 und Preetzer Straße hat das Tiefbauamt neu asphaltiert und frisch markiert.

Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Großbaustelle am Theodor-Heuss-Ring in Kiel hat eine weitere Etappe geschafft. In der Nacht zum Mittwoch werden Asphaltierungsarbeiten abgeschlossen. Dann herrscht wieder freie Fahrt – allerdings nur vorläufig.

