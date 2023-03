﻿Theodor-Heuss-Ring: Darum wird es an der Friesenbrücke ab Sonntag eng

Die großen Sanierungsarbeiten des Theodor-Heuss-Rings in Kiel stehen ab Mai an. Doch Autofahrer müssen sich schon ab Sonntag auf Beeinträchtigungen auf der Friesenbrücke einstellen.

Kiel. Das dicke Baustellen-Ende auf dem Theodor-Heuss-Ring in Kiel kommt zwar erst ab Mitte Mai. Doch schon vor der umfangreichen Sanierung wird es immer wieder vorübergehende Spursperrungen und damit Einschränkungen für Autofahrer an der Friesenbrücke geben. Ab Sonntag, 2. April, bekommt die Brücke nämlich eine Frischekur.

Damit die Friesenbrücke über die Bahngleise am Tonberg unterhalb der Fahrbahnoberflächen eine neue Abdichtung und anschließend neuen Asphalt erhalten kann, sind Vorarbeiten nötig. Diese Wartungs- und Reinigungsarbeiten starten am Sonntag, 2. April, und werden bis voraussichtlich zum 5. Mai immer wieder für vorübergehende Spursperrungen sorgen. „Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wird nur über Nacht von 21 bis 5 Uhr gearbeitet“, erklärt Stadtsprecher Arne Gloy.

Friesenbrücke in Kiel: Das wird gereinigt

Gereinigt und von Unkraut befreit werden müssen die Brückenkappen, also die nicht befahrbaren Ränder, sowie die Rampen. Auch die Hochbeete an der Straße müssen zurückgeschnitten werden. Zudem sollen die Graffiti von der Lärmschutzwand verschwinden.

In einem weiteren Schritt werden die Rampenwände, Pfeiler und Kappen der Brücke sowie das Mauerwerk der Hochbeete gewaschen – das sind rund 5000 Quadratmeter Fläche. Die Reinigung soll zu einer längeren Standzeit der Friesenbrücke beitragen, denn Moose und Schmutzanhäufungen halten Chloride und Feuchtigkeit im Bauwerk und führen so zu Folgeschäden. Nach der Reinigung untersuchen daher auch die Brückenfachleute des Tiefbauamtes die Friesenbrücke auf Schäden.

Zu diesen Zeiten kommt es zu Sperrungen auf dem Theodor-Heuss-Ring

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 3. April, sind im Theodor-Heuss-Ring die inneren Fahrbahnen gesperrt, weil in der Straßenmitte gearbeitet wird. In der folgenden Nacht können die Auffahrtrampe und die Abfahrtrampe in Fahrtrichtung Eckernförde nur einspurig befahren werden.

Die Rampen in Fahrtrichtung Plön sind in der Nacht vom 11. auf 12. April an der Reihe, eine Nacht später alle Rampen im Kreuzungsbereich unter der Brücke (Joachimplatz). Die Graffiti-Entfernung per Wanderbaustelle führt in der Nacht 17./18. April zu kurzfristigen Einschränkungen an verschiedenen Stellen. Da der Bereich der Brücke relativ lang ist, dauert die abschließende Reinigung mehrere Nächte im Zeitraum 24. bis 28. April (Richtung Eckernförde) und 2. bis 5. Mai (Richtung Plön).