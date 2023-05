﻿Stadt Kiel läutet Ende der Luftfilter am Theodor-Heuss-Ring ein

Kiel. Das Ende der Luftfilter am Theodor-Heuss-Ring in Kiel ist absehbar: Die Kieler Verwaltung prüft, die sechs großen Geräte an der Bundesstraße mitten in der Stadt im Herbst nach drei Betriebsjahren wieder abzubauen. Der Grund laut Umweltschutzamt: Der Stickstoffdioxid-Grenzwert wird laut Prognose ab dem kommenden Jahr auch ohne die Filter eingehalten. Zudem wird mit erheblich höheren laufenden Kosten gerechnet.

Das hat die Verwaltung jetzt dem Umwelt- und dem Bauausschuss mitgeteilt. Laut Amtsleiter Andreas von der Heydt wird die kritische Menge von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft am Theodor-Heuss-Ring seit einem halben Jahr dauerhaft deutlich unterschritten. Auch die Jahresmittelwerte liegen nach Inbetriebnahme der Anlagen darunter. Allerdings nur im Durchschnitt, in einzelnen Monaten überstiegen sie die Marke, in anderen kam es zu weitaus geringeren Belastungen.

Theodor-Heuss-Ring in Kiel: Sechs Luftfilter auf dem Radweg

Die im Oktober 2020 zwischen Dorotheenstraße und Lübscher Baum aufgestellten sechs Luftfilter in Containergröße hatten bundesweit für Aufsehen gesorgt, da sie im Abstand von 35 Metern mitten auf dem Radweg stehen. Die Landeshauptstadt Kiel hatte sich dafür entschieden, weil es zuvor zu erheblichen Belastungen mit Stickstoffdioxid an der viel befahrenen Straße weit über dem erlaubten Grenzwert gekommen war. 2019 waren es 49 Mikrogramm, 2018 sogar 60.

Die Stadt Kiel war auch unter Druck geraten, weil die Deutsche Umwelthilfe (DHU) auf ein Diesel-Fahrverbot klagte. Als die Werte durch den Luftreinhalteplan sanken, zog die DHU die Klage im März 2022 aber zurück. Der städtische Plan sah noch andere Maßnahmen vor, etwa die Sperrung von Zufahrtsstraßen zum Heuss-Ring.

Nach Angaben des Umweltschutzamts sei die Belastung stark gesunken. So kam es 2020 laut Jahresmittelwert zu 34 Mikrogramm pro Kubikmeter, ohne Filter wären es laut Prognose des Umweltministeriums knapp 50 gewesen. Das setzte sich in den Folgejahren fort: 2021 wurden 38 gemessen (Prognose: 46,8), 2022 waren es 36 (44,4). Im laufenden Jahr werde der Grenzwert voraussichtlich einzuhalten sein.

Dafür spreche der seit Oktober 2022 anhaltend positive Trend. Ab 2024 kommt es laut Umweltministerium ohne Luftfilter nur noch zu 39,9 Mikrogramm Stickstoff. 2025 sollen es dann 37,8 sein. Deshalb könnten die Anlagen nun möglicherweise zum Ende des Wartungsvertrags am 15. Oktober abgebaut werden.

Kiel: Stickstoffdioxid-Grenzwerte auch ohne Luftfilter einhalten

Bis zum Sommer werde geprüft, ob das „mit den Zielen der Grenzwerteinhaltung und des vorsorgenden Gesundheitsschutzes für die Anwohnenden vereinbar ist“, heißt es in einer Mitteilung an die Selbstverwaltung. Gespräche mit dem Filterhersteller hätten ergeben, dass sich die Wartungskosten von derzeit 6000 Euro monatlich „deutlich erhöhen würden“.

Der Rückgang der Messwerte liege jedoch nicht an der Menge der Fahrzeuge auf der Strecke. „Wir haben dort nicht weniger Verkehr“, so Tiefbauamtsleiter Peter Bender. Andreas von der Heydt ergänzte: „Ich gehe nicht davon aus, dass sich die Zahl der Kraftfahrzeuge geändert hat, sondern die Flottenzusammensetzung.“ Moderne Wagen stoßen weniger Abgase aus, zudem steigt der Anteil von Elektroautos.

Bei der Frage, ob die Luftfilter abgebaut werden, berücksichtige er auch, dass sich der Verkehr in diesem und im nächsten Jahr durch Baustellen reduziere. Das Barkauer Kreuz und die Friesenbrücke werden ab dem 15. Mai umfangreich saniert. Von Juni bis September steht in beiden Richtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung.

EU-Kommission will Stickstoffdioxid-Grenzwert noch einmal halbieren

Auch Verkehrswende-Projekte wie das Deutschlandticket könnten sich auswirken. Das Umweltschutzamt hat aber auch im Blick, dass die EU-Kommission zuletzt vorgeschlagen hat, den Stickstoffdioxid-Grenzwert ab 2030 noch einmal auf 20 Mikrogramm zu halbieren. Deshalb dürfe die Luftreinhaltung nicht allein auf die Kommunen abgewälzt werden, die Autohersteller müssten ihren Beitrag leisten, so von der Heydt.

„Ich habe schon große Sorgen, dass der neue Grenzwert einzuhalten ist“, sagte er. Wenn nicht, könnten die Luftfilter der Firma Purevento vielleicht wieder aufgestellt werden, denn die Stadt würde sie nach Abbau im Herbst erst einmal einlagern.