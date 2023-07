﻿Theodor-Heuss-Ring in Kiel: B 76-Baustelle wird noch einmal ausgeweitet

Kiel. Für den Auto- und vor allem Lastwagenverkehr rund um den Theodor-Heuss-Ring in Kiel wird es nicht einfacher. In der ersten Woche der Sommerferien weitet das Tiefbauamt die Baustelle auf dem Abschnitt der B 76 wie angekündigt noch einmal aus. Das hat unter anderem zur Folge, dass große Laster durch ein Wohngebiet umgeleitet werden.

Auf der Bundesstraße steht zwischen dem Barkauer Kreuz und dem Anschluss An der Kleinbahn wegen der Sanierung der Friesenbrücke pro Richtung ohnehin nur eine Spur zur Verfügung. In der Nacht zu Dienstag, 18. Juli, wird diese Verkehrsführung bis zur Müllverbrennungsanlage verlängert. Dafür wird eine nächtliche Vollsperrung notwendig.

Der Grund: Der Asphalt auf dem Theodor-Heuss-Ring ist schadhaft und muss erneuert werden. Das dauert rund vier Wochen bis Freitag, 11. August. Für Verkehr, Gewerbe und Anwohner ergeben sich weitreichende Änderungen. „Aus dem Gewerbegebiet Stormarnstraße heraus kann nicht direkt auf den Theodor-Heuss-Ring aufgefahren werden“, teilt die Stadt Kiel mit. Lastwagen über 3,90 Meter Höhe können aber auch nicht über die Alte Lübecker Chaussee ausweichen.

Baustelle Theodor-Heuss-Ring: Stadt Kiel sperrt auch den Überflieger von B404 zur B76

„Daher gibt es eine Umleitung durchs Wohngebiet. Ausnahmsweise erlaubt ist die Fahrt aus dem Gewerbegebiet in den steilen Teil der Stormarnstraße und weiter über Krusenrotter Weg und Dorotheenstraße zur Nebenfahrbahn der B 76 am Waldwiesenkreisel“, heißt es weiter. An der Strecke werden Halteverbote eingerichtet. Anlieger dürfen ihre Autos über Nacht auf dem Aldi-Parkplatz im Gewerbegebiet abstellen, teilt die Stadt mit.

Zweiter Knackpunkt: Auch der Überflieger zwischen B 404 und Theodor-Heuss-Ring Richtung Eckernförde wird gesperrt. Autos können geradeaus über die Alte Lübecker Chaussee und über die Hamburger Chaussee zur B 76 ausweichen. Hohe Lastwagen müssen den Weg über den Tonberg sowie die beschriebene Umleitung durch Stormarn- und Dorotheenstraße nehmen.

Wer auf der B 76 in Richtung Plön unterwegs ist, kann weiterhin auf die B 404, zum Gewerbegebiet Tonberg und zur Alten Lübecker Chaussee abfahren. Für die Gegenrichtung gilt: „Direkt hinter der Friesenbrücke gibt es in Höhe Gewerbegebiet Stormarnstraße eine Ausfahrt, über die auch die Auffahrt auf die B 404 erreicht werden kann“, erklärt die Stadt. Die Abfahrt am Waldwiesenkreisel ist jedoch nicht möglich.

