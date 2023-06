﻿Schulhausmeister aus Kiel komponiert mit Lehrerin ein Musical

Kiel. Hinter dem roten Samtvorhang in der Aula der Theodor-Heuss-Grundschule schwirren Kinder in gelb-schwarzen Bienenkostümen aufgeregt auf ihre Plätze. „Wir kämpfen hier für unser Recht zu leben, das lassen wir uns von Euch nicht nehmen“, singen die Dritt- und Viertklässler und heben ihre Fäuste. Es ist eine der letzten Proben für ihr Musical „Der Protest der Honigschnuten“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Ungewöhnliche: Die Musik stammt aus der Feder ihres Schulhausmeisters. „Ich komponiere schon mein Leben lang, mache seit über 30 Jahren Musik“, sagt Olaf Danikowski – genannt Ole. Lieder für die Kinder zu schreiben, sei nicht viel anders, als für seine Band zu komponieren.

In den Sommerferien entstanden die Songs fürs Musical

„Das sind auch richtige Rocksongs und kein Lalelu“, sagt Lehrerin Antje Schrandt lachend. Von ihr stammen die Geschichte und die Texte für das Musical. „Wir spielen sowieso zusammen in einer Band, so hat sich das ergeben. Jetzt begleiten wir das Schulmusical das vierte Mal in dieser Konstellation.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als sich die beiden Ende des vergangenen Schuljahres zusammensetzten, stand schnell fest, dass es dieses Mal im Stück um Nachhaltigkeit gehen soll. Sie besprachen, wo etwas ruhigere und wo schmissigere Musik gebraucht wird. „Das geht alles Hand in Hand. Nach den Sommerferien hatte Ole die Lieder schon fertig“, so Schrandt.

Hausmeister Olaf Danikowski hat das Musical komponiert, bei der Aufführung hält er sich im Hintergrund. © Quelle: Ulf Dahl

Im Musical geht es hochpolitisch zu. „Es handelt davon, dass die Ratsversammlung die Blumenwiese verkaufen will. Die Biene hört das im Vorbeifliegen und will etwas dagegen unternehmen“, sagt Schrandt.

Es formiert sich Protest unter den Insekten, und sie fliegen ins Rathaus, um den Kommunalpolitikern zu erzählen, warum sie wichtig für die Stadt sind. „Der Vater eines Mädchens aus der AG ist sogar Ratsherr. Er hat für uns deshalb jetzt auch einen Ausflug ins Rathaus organisiert.“

Politisches Musical in Kiel: Die Bienen protestieren gegen Pläne des Rats

Sei die Wiese erst einmal verkauft und darauf werde gebaut, dann gebe es keine Blumen mehr und das Leben werde für die Bienen schwer, heißt es in einem Lied. „Ist ja schön und gut, aber was hat das mit uns zu tun. Wir brauchen Geld“, sagt eine Ratsherrin knallhart. Die Politiker sind alle an einem Hut zu erkennen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einem Song führen Biene, Hummel und Co. ihnen vor Augen, dass es ohne ihre emsige Arbeit an den Blüten weder Honig, noch Äpfel oder Wein gäbe. Am Ende soll der Rat einen Beschluss über das Schicksal der Wiese fällen.

26 Dritt- und Viertklässler der Theodor-Heuss-Schule machen bei der Show mit. Das ganze Schuljahr haben sie geprobt, meist nur mit ihrer Lehrerin am Klavier, erst kurz vor der Aufführung ist jetzt die ganze Band dabei. „Wenn er es neben seiner Arbeit geschafft hat, hat Ole uns manchmal auf der Gitarre begleitet“, erzählt Schrandt. Aber oft sei dann sein Piepser losgegangen, weil er auf dem Schulgelände gebraucht wurde.

Lesen Sie auch

Die Band selbst bleibt bei der Aufführung im Hintergrund, sie spielt für die Zuschauer verborgen hinter Stellwänden. „Die Bühne gehört den Kindern, die sollen ja im Fokus stehen“, sagt der Hausmeister.

Eltern und Lehrkräfte haben beim Basteln der Kulissen oder Kostüme geholfen, sogar ein alter Schreibtisch und eine Tür aus dem Fundus des Kieler Theaters für die Szenen im Rathaus dürfen sie benutzen. Die Haarreife mit Bienenfühlern habe extra eine Oma aus dem Schwarzwald besorgt, wo es mehr Karnevalszubehör gibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurz vor der Premiere vor den Mitschülern am Dienstag sitzt der Text für das 45 Minuten lange Stück gut. Nur, wer zu welchem Zeitpunkt wo steht, muss die Lehrerin noch ein bisschen delegieren. Am Mittwoch und Donnerstag ab 18 Uhr gibt es dann öffentliche Aufführungen. „Dazu sind natürlich alle Ratsherren und -frauen herzlich eingeladen“, sagt Schrandt.

KN