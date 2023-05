﻿Wisent, Wildschwein und Co. haben Nachwuchs zur Welt gebracht

Hasseldieksdamm. Es boomt in den Kieler Tiergehegen: Mit etwas Verspätung haben die Wildschweine und Heidschnucken ebenso wie Mufflons, Dexter- und Hochlandrinder ihren Nachwuchs geboren. Und wer die Babys der absoluten Tier-Giganten kennenlernen will, sollte im Gehege Hasseldieksdamm vorbeischauen: Neben den Wisenten haben auch die rückgezüchteten Auerochsen jeweils ein Junges zur Welt gebracht. Auch bei den Bisons soll es demnächst so weit sein.

Das typische Schleswig-Holstein-Wetter hat die tierischen Elternfreuden etwas hinauszögert, berichtet Tierpfleger Andreas Staack. „Die Geburten kamen auch in diesem Jahr wegen der langen Kälteperiode erst einige Wochen später.“ Das sei bereits ein langjähriger Trend. Umso glücklicher sind die Kollegen und die neue Kollegin vom Grünflächenamt, die sich täglich um die aktuell 276 heimischen Wild- und Nutztiere kümmern: Der Nachwuchs ist wohlauf, und mit dem frühlingshaften Wetter kehrt ordentlich Leben in die fünf Kieler Tiergehege ein. Auch viele Besucherinnen und Besucher statteten den gepflegten Naherholungsgebieten bereits Ostern einen Familienbesuch ab.

Das größte Säugetier Europas

Vor allem, wenn die Pfleger mit dem Futtereimer vorbeischauen, hat man beste Chancen, das „Riesenbaby“ von Mama Wisent aus der Nähe zu erleben: Das bereits 2022 geborene Kalb sucht immer wieder die Zitzen der Kuh, geht aber auch schon mal allein auf Expeditionstour über die weitläufigen Wiesen. Angesichts des Clanchefs „Vanta“, dem mächtigen Bullen der Herde, braucht der Nachwuchs keine Angst zu haben. Heute nimmt die neue Tierpflegerin Lisa Medelnik den Futtereimer, und der Boss gibt sich handzahm, duldet sogar eine Streicheleinheit. „Man muss immer Respekt vor den Riesenkräften der Wisente haben – nicht umsonst gelten die bis zu zwei Meter großen und eine Tonne schweren Wildrinder als die größten Landtiere Europas“, erklärt sie.

Die doppelten Gatter schützen die Besucher, im Frühjahr haben die Mitarbeitenden alle Zäune noch einmal überprüft und gegebenenfalls repariert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt der Wisent als ausgestorben. Heute betrachten ihn Biologen als Sinnbild für erfolgreichen Artenschutz: Der Gigant kehrt zurück. „Auch zwei unserer Wisente werden demnächst in die Freiheit entlassen“, erzählt Andreas Staack: Pia und Maja, die zwei und drei Jahre alten Jungtiere, werden in einem Auswilderungsprojekt mit Rumänien demnächst in den Karpaten ihr neues Zuhause finden. Die Hasseldieksdammer Stammherde mit fünf Wisenten bleibt unterdessen komplett zusammen.

Heidschnucken-Babys putzmunter und keck

Putzmunter wuseln lang gelockte „Rasen-Määääher“ durchs Gehege nebenan. „Gleich zehnmal Nachwuchs gab es Ostern bei den schwarzen Heidschnucken – dazu sechs Lämmer bei den weißen Schnucken“, berichtet Lisa Medelnik. Um die Babys vor Kälte und Nässe zu schützen, kamen sie im Stall des Grünflächenamtes zur Welt, wo die Tierpfleger immer ein Auge auf den Nachwuchs hatten. Inzwischen haben sie im Gehege ihre Scheu abgelegt und präsentieren sich den Besuchern keck und voller Lebensfreude. „Demnächst steht die Schafschur an – rechtzeitig, bevor es richtig warm wird.“ Denn die Elterntiere haben über den Winter einen dicken „Wollpanzer“ entwickelt.

Etwas verspätet sind viele Jungtiere in den fünf Kieler Tiergehegen zur Welt gekommen – so wie die Lämmer der Weißen Heidschnucken in Hasseldieksdamm. © Quelle: Joachim Welding

Im Gehege Tannenberg wuselt es derzeit wildschweinemäßig, denn die quirligen Frischlinge unterhalten die Besucher vor allem an den Futtertrögen. Unterdessen verstärkt im Gehege Hammer ein neugeborenes Kalb die Dexter-Rinderherde. „Beim Damm- und Rotwild erwarten wir in den nächsten Wochen Nachwuchs“, erklärt Andreas Staack. In Suchsdorf haben die Mufflons zwei Lämmer geboren. „Weil der weiße Platzhirsch immer dominanter wurde, haben wir ihn nach Tannenberg gebracht. Mal schauen, ob er sich dort besser in die Damwild-Herde integriert.“ Damit die Tiere gesund bleiben, bitten die Tierpfleger die Besucher, kein Futter mitzubringen und Hunde an die Leine zu nehmen, um die Jungtiere nicht zu erschrecken.

Das Tiergehege Hasseldieksdamm wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Es wurde 1953 als Naherholungsgebiet für die Kieler Bevölkerung eingeweiht. Später entstand nicht weit entfernt der neue Stadtteil Mettenhof. Eine besondere Führung zu den Tierbabys macht das Grünflächenamt den Kielern als Geschenk: Pfingstmontag geht es um 11 Uhr los ab dem Waldparkplatz Melsdorfer Straße. Die Führung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

