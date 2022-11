Aufgrund der Inflation und steigender Kosten bekommen immer mehr Tierhalter Probleme. Die Meldungen über ausgesetzte Hunde und Katzen in Schleswig-Holstein häufen sich. Der Tierschutzbund befürchtet: Das ist erst der Anfang.

Kiel. Die Zeiten sind hart. Das merken auch die Tierheime und Tierauffangstellen in Schleswig-Holstein. Etliche Hunde und Katzen wurden in der jüngsten Zeit ausgesetzt. In den sozialen Medien häufen sich die Fundmeldungen – unter anderem in Kiel, Rendsburg und Büdelsdorf.