﻿Neue Tierheim-Chefin in Kiel: Fit im Umgang mit Mensch und Tier

Kitesurflehrerin in Laboe

Drei Viertel aller Studierenden arbeiten neben ihrem Studium – oftmals in klassischen Aushilfsjobs im Einzelhandel oder in der Gastronomie. Doch es geht auch anders. Lea verdient ihr Geld als Surflehrerin in Laboe – und muss auch im Frühjahr in die kalte Ostsee.