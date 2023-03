﻿Tierheim Uhlenkrog in Kiel: Geschützt gegen Einbruch und Brand

Kiel. Der Schreck sitzt noch tief. Mitte Februar wurde im Tierheim Uhlenkrog eingebrochen (die Kieler Nachrichten berichteten), neben Computern wurde auch ein Transporter gestohlen. Der Einbrecher, der am selben Tag gefasst werden konnte, kletterte einfach über den Zaun und brach gewaltsam in die Büroräume ein.

Das wird künftig nicht mehr möglich sein: Die vier Firmen Hauschildt & Blunck Wach- und Objektschutz, brandmauer-nord, Secmade Sicherheitstechnik und EPS Vertrieb schlossen sich zusammen und verwandelten das Tierheim in einen Hochsicherheitstrakt. Im Wert von 15 000 Euro sorgt nun eine hochmoderne Alarm- und Videoüberwachungsanlage für mehr Schutz von Mensch, Tier und Gebäude.

Büroleiterin Maike Mensing denkt noch jeden Abend an den Einbruch, wenn sie ihren neuen Laptop aus dem Tierheim mit nach Hause nehmen muss. „Tierheime sind häufiges Ziel von Einbrechern, laut Statistik trifft es pro Woche eins der rund 650 Tierheime bundesweit“, sagt sie. Da sie meist außerhalb von Wohngegenden liegen, fühlten sich die Einbrecher nachts ungestört. Dabei ginge es nicht nur um Wertsachen, sondern auch um wertvolle Katzen und besonders häufig um Hunde, die von der Stadt sichergestellt wurden.

Besonders traurig hierbei sei, „dass die Hunde gerade trainiert wurden, ein liebevolles Zuhause finden zu können und stattdessen landen sie wieder im kriminellen Milieu“, sagt Sabine Petersen, 1. Vorsitzende des Tierschutzvereins Kiel und Umgebung. Allein im vergangenen halben Jahr traf es dreimal das Tierheim Uhlenkrog. Der letzte Einbruch Mitte Februar brachte nun aber eine Wende: Einen Tag später bot ein Polizeibeamter an, das Tierheim in Sicherheitsfragen zu beraten und die vier Firmen schlossen sich zusammen, um diesen Rat in die Tat umzusetzen.

Michael Thieke (rechts) und Jannis Zimmer brachten draußen einen Teil der Alarmanlage an. © Quelle: Karina Dreyer

Das ist nun passiert: Die Außenzäune sind abgesichert, überall sind Bewegungsmelder. Überwacht werden zudem alle Gebäude und Fenster. „Hier kommt nachts keiner mehr unbemerkt auf das Gelände“, sagt Jörg Ender von EPS Vertrieb. Die Videoüberwachungsanlage, die Michael Thieke von Secmade bereits installiert hat, sei Dank Künstlicher Intelligenz in der Lage zu erkennen, wer oder was dort eindringt und löse nicht bei jeder Bewegung den Alarm aus. Erkennt die Anlage einen Menschen, geht sofort der Alarm los und sekundenschnell wird die Leitstelle von Hauschildt & Blunck Wach- und Objektschutz informiert, die dann die Polizei alarmiert.

Der monatliche Service sei für das Tierheim kostenfrei, so Niels Blunck. Die Freude im Tierheim ist groß. „Es fühlt sich wie ein Sprung aus dem Mittelalter in die digitale Neuzeit an“, sagt Sabine Petersen. Zudem sei alles wie Weihnachten und Ostern zusammen: So viele Menschen hätten nach dem Einbruch reagiert und geholfen. Das Tierheim habe nun neue Laptops und einen neuen Transporter und jetzt noch die neue Alarm- und Videoüberwachungsanlage.

Seit Montag ist das Tierheim Uhlenkrog dank Sponsoren vor Einbruch und Brand bestens geschützt. © Quelle: Karina Dreyer

Ob und wann der Alarm scharf oder unscharf gestellt wird, können die Mitarbeiter, die bei tierischen Notfällen nachts mal auf das Gelände müssen, über Funkhandsender selber steuern. Überhaupt wurde viel Wert auf die Sicherheit des Personals gelegt. So gibt es nun auch Paniktaster, die einen stillen Alarm auslösen, etwa wenn die Mitarbeiter tätlich angegriffen werden.

Einmal wurde der Tierheimleiterin Elisabeth Haase mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dabei die Brille zerstört. Die Angst vor solchen Übergriffen ist groß. „Die Paniktaster geben uns ein gutes und sicheres Gefühl“, sagt Maike Mensing, denn das Thema Tier sei ein hochemotionales, bei dem es nicht selten schon zu Handgreiflichkeiten gekommen sei.

Nun sollen die Fenster und Türen im Tierheim noch besser gesichert werden

Nicht nur der Schutz vor Einbruch ist nun gegeben, auch der Brandschutz wurde modernisiert: Über dieselbe Anlage hat Björn Schmittke von Brand die Temperatur- und Rauchmelder angeschlossen. Der Vorteil dabei ist, dass Brände schon beim Entstehen an die Leitstelle gemeldet werden. Es gibt noch einen Modernisierungsbedarf bei der Absicherung von Fenstern und Türen, die Ausrüstung müsste um mechanische Sicherungseinrichtungen ergänzt werden. „Mit diesem Thema beschäftigt sich gerade die Stadt“, sagt Sabine Petersen. Auch gab es etliche private Spenden, die bei der Absicherung der Fenster und Türen eingesetzt werden sollen.