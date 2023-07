﻿Was der Tiger Kampfhubschrauber „Demon 01“ über Kiel macht

Kiel. Der Sound der Turbinen war anders als bei Hubschraubern der Marine und der Rettungsflieger: Am Montag war einer der Kampfhubschrauber vom Typ Tiger über Kiel unterwegs. Die schwer bewaffnete Maschine ist in dieser Woche an der Ostseeküste stationiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Tiger stammt aus Hessen und gehört zum Kampfhubschrauberregiment 36 „Kurhessen“, das in Fritzlar beheimatet ist. Ein Sprecher des Regiments bestätigte am Montag auf KN-Anfrage die Verlegung eines Tigers an die Ostseeküste.

Am Montag flog er zunächst von Jagel aus über Kiel nach Todendorf. Die Maschine mit dem Rufnamen „Demon 01“ soll zu Übungen im Bereich Todendorf genutzt werden. Wie lange dieser Übungseinsatz dauert, ist noch unklar. Der Übungsplatz in Todendorf wird aktuell für eine Vielzahl von Übungen genutzt, bei denen auch Spezialkräfte trainiert werden.

Dabei gibt der Hubschrauber den Einsatzkräften am Boden Feuerschutz oder er sichert Landezonen für Transporthubschrauber ab. Diese Aufgabe ist bei Evakuierungen von großer Bedeutung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bundeswehr hat nur noch 51 Tiger-Kampfhubschraber

Die Bundeswehr hat in Fritzlar 51 Kampfhubschrauber vom Typ Tiger stationiert, die von dort aus eingesetzt werden. Sie arbeiten eng mit der Division Schnelle Kräfte zusammen und unterstützen Panzerverbände aus der Luft.

Der Tiger hat zwei Besatzungsmitglieder und wiegt rund sechs Tonnen. Der mit zwei Turbinen angetriebene Hubschrauber kann zweieinhalb Stunden fliegen und erreicht laut Bundeswehr eine Spitzengeschwindigkeit von 268 Kilometern in der Stunde.

Schwer bewaffneter Hubschrauber

Die Bewaffnung besteht aus einem Mix aus Kanonen und Raketen. An den Seiten können sowohl Stinger-Flugabwehrraketen und die Panzerabwehrlenkwaffe Pars befestigt werden.

In Schleswig-Holstein sind diese Hubschrauber allerdings sehr selten zu sehen, da hier nicht so oft mit Panzerkräften geübt wird. Meist sind sie auf den Übungsplätzen im Kreis Plön zu sehen. In Kiel wird dabei hin und wieder getankt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zuletzt waren hier amerikanische Apache-Hubschrauber zu sehen, die im Mai in Dänemark stationiert waren. Die US-Hubschrauber sind in Polen stationiert und passieren auf dem Weg zu den Plätzen in Gruppen von bis zu sechs Maschinen Schleswig-Holstein.

KN