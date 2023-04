﻿Neuer Personalchef für Stadtverwaltung Kiel: Ausschuss stimmt für Timo Rosenberg

Kiel. Neuer Leiter des Personal- und Organisationsamts in der Kieler Stadtverwaltung wird zum 15. April Timo Rosenberg. Der promovierte Betriebswissenschaftler hatte das Amt mit 130 Leuten seit einem Jahr bereits kommissarisch geführt. Der 44-Jährige hat sich nach einer Mitteilung der Verwaltung nunmehr im Bewerbungsverfahren durchgesetzt. Der Hauptausschuss der Ratsversammlung hat der Personalie zugestimmt.

Timo Rosenberg ist Nachfolger von Chris Reinert

Rosenberg folgt auf Chris Reinert, der aus privaten Gründen eine Zeit lang ausgefallen und zuletzt als „Feuerwehrmann“ zur besonderen Verwendung kommissarisch mit der Leitung des Stadtamts betraut worden war. Dort soll der 62 Jahre alte Verwaltungsexperte die chaotischen Zustände in der Kieler Ausländerbehörde aufräumen.

Timo Rosenberg hat acht Jahre im Seehafen Kiel gearbeitet

Sein Nachfolger Rosenberg war von 2013 bis 2021 in Führungspositionen für den Seehafen Kiel tätig. Studiert und promoviert hat der gebürtige Hannoveraner an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2001 und 2002 studierte Rosenberg Business Administration an der University of Charleston, South Carolina. Seit September 2021 arbeitet er in der Kieler Stadtverwaltung. Rosenberg ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Der neue Amtsleiter sieht „große Herausforderungen im Personalbereich“ der Stadtverwaltung. Er nennt insbesondere Fachkräftemangel, demografischen Wandel und Digitalisierung. Seine obersten Ziele seien es, „die Handlungsfähigkeit der Verwaltung zu erhalten“ sowie „weiterhin das gute Zusammenarbeiten innerhalb der Stadtverwaltung zu ermöglichen“.