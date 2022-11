﻿Was Sie am 5. und 6. November in Schleswig-Holstein unternehmen können

Am verkaufsoffenen Sonntag in Kiel und auf zahlreichen Flohmärkten bummeln oder eine neue Ausstellung in einer Eckernförder Galerie ansehen: Am Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. November, gibt es in Kiel und der Region viel zu erleben. Tipps und Termine für die Wochenend-Gestaltung.

Schleswig-Holstein. Das erste November-Wochenende 2022 bietet in Schleswig-Holstein viele Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. In Kiel gibt es einen Kunstmarkt in der Friedrichsorter Festung. Im Wildpark Eekholt wird es unter dem Motto „Hexen und Feen“ ein wenig magisch. Sportlich geht es beim THW Kiel hoch her, das Team muss gegen den TBV Lemgo Lippe in der Handball-Bundesliga ran. Das sind unsere Tipps und Termine für Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. November.

Bücherflohmarkt im Sophienhof in Kiel

Stöbern kann man bei einem großen Bücherflohmarkt im Kieler Sophienhof am Sonnabend von 8 bis 20 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Hier werden insgesamt 15.000 Medien angeboten – von Büchern über Hörbücher bis zu Schallplatten. Gegen eine kleine Spende können Bücher und Co. ein zweites Leben beginnen. Mit dem gesammelten Geld werden gemeinnützige Vereine und Büchereien unterstützt. Es lohnt sich also in jederlei Hinsicht.

Kiel: Kunstmarkt in der Festung Friedrichsort

Die Keramik-Werkstatt der Festung Friedrichsort wird am 5. und 6. November die in den letzten Monaten gefertigte Ware auf ihrem Herbstmarkt anbieten. Dafür haben sie sich noch andere Künstler mit ins Boot geholt: Neben der Goldschmiede "Goldrichtig" verkaufen auch Vintageliebe und viele andere ihre Schätze. Von 11 bis 17 Uhr kann man in der Festung vorbeischauen. Eintritt ist frei.

Dunkel-Munkel-Nächte im Wildpark Eekholt

Bereits vergangenes Wochenende ist der Wildpark Eekholt mit seinen Dunkel-Munkel-Nächten gestartet. Am Sonnabend, 5. November geht es weiter unter dem Motto "Hexen und Feen". Genießen Sie von 18 bis 21 Uhr einen Rundgang durch den geschmückten Park oder Stockbrot und Punsch am Lagerfeuer. Erwachsene zahlen 11,50 Euro Eintritt, Kinder von vier bis 16 Jahre 10 Euro. Kinder unter vier Jahren zahlen keinen Eintritt.

Eckernförde: Kleidertausch für Kinderbekleidung

In Rahmen der "Woche der Nachhaltigkeit" können noch bis Sonnabend in der Stadtbücherei Eckernförde während der Öffnungszeiten (10 bis 13 Uhr) aussortierte und gut erhaltene Kinderkleidungsstücke abgegeben und neue Lieblingsstücke mitgenommen werden. Der Kleidertausch findet in der Kinderabteilung der Bücherei statt.

Carillon in der Kieler Altstadt erklingt

Bekannte Melodien und Lieder aus verschiedenen europäischen Ländern sind beim nächsten Carillonkonzert in Kiel zu hören. Reinhild Kunow spielt am Sonnabend ab 11 Uhr auf dem Turmglockenspiel des Kieler Klosters an der Falckstraße. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

Kiel: Jobmesse in der Messehalle Süverkrüp

Eine Messe, bei der Unternehmen, Bewerber und andere Interessierte aufeinander treffen, findet am 5. und 6. November statt. An der 15. Kieler Jobmesse nehmen über 110 Unternehmen teil und haben hier die Möglichkeit, sich ihren Bewerbern in direkten Gesprächen als idealer Arbeitgeber zu präsentieren. In der Messehalle Süverkrüp kann man sich am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr austauschen. Der Eintritt ist frei.

Schloss Plön: Orchester laden zu Konzerten

Das Symphonische Orchester Plön und das Preetzer Kammerorchester treten gemeinsam auf. Am Sonnabend geben sie um 20 Uhr ein Konzert im Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön, am Sonntag wird das Konzert um 17 Uhr in der Stadtkirche Preetz wiederholt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

THW Kiel spielt in der Handball-Bundesliga

Auch sportlich geht es am Wochenende wieder hoch her. Am Sonnabend, 5. November, empfängt der THW Kiel den TBV Lemgo Lippe in der Wunderino-Arena. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Wer es nicht in die Arena schafft, kann das Spiel auf KN-online.de im Handball-Liveticker verfolgen.

Flohmärkte in der Region

Trotz des kühler werdenden Wetters gibt es noch einige Flohmärkte in der Region. So gibt es Märkte speziell für Kindersachen am Sonnabend in Barkelsby (Mehrzweckhalle Barkelsby in der Riesebyer Straße, von 10 bis 14 Uhr) und beim Gasthof Levensau (Levensau 1, von 10 Uhr bis 14.30 Uhr). Auch am Sonntag kann man auf Trödelmärkten stöbern, etwa auf dem Gelände des Toom-Baumarkts in Kiel (Rendsburger Landstraße 225, von 6 bis 16 Uhr) oder in Raisdorf auf dem Gelände von Autopflege Kiel (Mergenthalerstraße 14, von 6 bis 16 Uhr). Wo Sie noch auf Schnäppchen-Jagd gehen können, erfahren Sie in unserer Flohmarkt-Übersicht.

Verkaufsoffener Sonntag in Kiel

Am Sonntag, den 6. November, können Sie in Kiel shoppen: Alle Geschäfte – von Ikea über die Holtenauer Straße bis zum Citti-Park – haben an dem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Gastronomie hat ihre eigenen Zeiten, so können Sie etwa im Citti-Park bereits ab 12 Uhr etwas essen und trinken.

Eckernförde: Dreiklang in der Galerie CarlsArt 78

Sie gestalten eine "innere Bewegung" auf ganz unterschiedlichen Weisen – mit Malerei, Radierung und Fotografie. Unter dem Titel "Passagen" stellen die Künstlerinnen Corinna Kraus-Naujeck, Sabine Rieck und Evelyn Gesen in der Galerie CarlsArt 78 auf der Eckernförder Carlshöhe aus. Eröffnung ist am Sonntag um 15 Uhr. Die Ausstellung läuft noch bis zum 21. Dezember. Öffnungszeiten: Mi, Sa, So 14-18 Uhr, Eintritt ist frei.

Lichtermeer in Kiel

Die Kieler Innenstadt wird rund um den Kleinen Kiel am Sonntag, 6.November, in bunten Farben erleuchten. Das Lichtermeer kann man ab 17 Uhr bewundern, dabei Livemusik hören und Getränke und Speisen zu sich nehmen.

Führung durch die letzten 100 Jahre im Freilichtmuseum Molfsee

Im Jahr100Haus im Freilichtmuseum Molfsee sind viele Dinge zu finden, die besondere Momente des vergangenen Jahrhunderts darstellen, etwa die Fackel der Olympischen Spiele 1972. Diese Gegenstände kann man sich im Rahmen einer Führung am 6. November um 14 Uhr anschauen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, um an der Führung teilzunehmen, muss man weitere 3 Euro zahlen. Eine Anmeldung wird empfohlen, da nur eine begrenzte Zahl an Besuchern teilnehmen kann.

Kiel: Konzert von Di Chuzpenics in der Bethlehem-Kirche

Lieder über Liebe, Armut und so manchen Tunichtgut, Tänze voll schwelgender Wehmut und schelmischem Übermut singt die Kieler Klezmer-Band Di Chuzpenics am Sonntag in der Kieler Bethlehem-Kirche (Möhrkestraße 9). Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Das Quartett hat sich mit etlichen Konzerten im Norden einen hohen Bekanntheitsgrad als einfühlsame Interpreten jiddischer Lieder erworben. Karten kosten 10 Euro.