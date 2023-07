Tochter von Lebensgefährtin missbraucht - 36-Jähriger vor Gericht

Kurs auf Skandinavien

Minenjagdboot „Bad Bevensen“ in Kiel zu Nato-Einsatz gestartet

Die „Bad Bevensen“ hat den Kieler Hafen verlassen, um in den kommenden Monaten an einem Nato-Einsatz teilzunehmen. Das Minenjagdboot soll zunächst Kurs auf die östliche Ostsee nehmen und Häfen in Dänemark und Schweden ansteuern.