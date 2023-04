﻿Todesschüsse in Kiel: Fisnik H. zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt

Fisnik H. (24) ist nach den tödlichen Schüssen auf einen 31-Jährigen im Sommer 2022 in Kiel-Gaarden wegen Totschlags zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht hat das Urteil am Donnerstag verkündet. An neun Verhandlungstagen waren zahlreiche Zeugen gehört worden.

Kiel. Am Landgericht Kiel ist Fisnik H. (24), der im Sommer 2022 im Stadtteil Gaarden einen 31-Jährigen erschossen hat, wegen Totschlags zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zudem muss er ein Schmerzensgeld von je 10 000 Euro an die beiden Elternteile des Opfers, die im Prozess als Nebenkläger aufgetreten waren, zahlen. Das Gericht sah die Voraussetzungen für die beiden Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe nicht als erfüllt an.

Die Staatsanwaltschaft Kiel hatte für den polizeibekannten Drogendealer eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Sie sah bei der Tat am 27. Juni im Gustav-Schatz-Hof die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe als erfüllt an. Verteidiger Maximilian Hermandung hatte auf Totschlag plädiert.

Der Prozess im Gerichtssaal 132 des Kieler Landgerichts hat neun Verhandlungstage gedauert. Fisnik H. (24) hatte gleich am ersten Prozesstag die Tat gestanden und seine Version der Ereignisse geschildert.

Tödliche Schüsse in Kiel nach einer Ohrfeige

Auslöser für die Tat war eine banale Ohrfeige gewesen. Das spätere Opfer (31) hatte am Nachmittag des Tattages den jüngeren Bruder von H. geohrfeigt. Dieser hatte in der Nähe des Elternhauses des 31-Jährigen mit Freunden einen Joint geraucht.

Im Zuge des Prozesses hatten zahlreiche Zeugen vor der Schwurgerichtskammer ausgesagt. Nicht alle von ihnen wirkten glaubwürdig. Zu möglichen weiteren Hintergründen für die Tat wurde in der Verhandlung so gut wie nichts bekannt – im Gegensatz zur kriminellen Vorgeschichte des Angeklagten.

Prozess in Kiel: Fisnik H. stand schon 2019 vor der Abschiebung

Diverse Straftaten wegen Drogenhandels hatten 2019 dazu geführt, dass gegen den albanischen Staatsangehörigen bereits eine Ausreiseverfügung vorlag. Doch das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hob die Entscheidung schließlich auf.

Auch der Drogenkonsum von H. selbst wurde thematisiert. Seit Jahren rauchte er Marihuana, nahm das Opioid Tilidin und Kokain. Nach seiner eigenen Aussage kokste H. auch am Tattag. Dies hatte laut Einschätzung des psychiatrischen Gutachters Dr. Thomas Bachmann aber keine Auswirkungen auf seine Schuldfähigkeit.

Nach der Tat am 27. Juni 2022 in Kiel-Gaarden war der 24-Jährige geflüchtet. Spezialeinsatzkräfte der Polizei konnten ihn schließlich 13 Tage später in einer Wohnung in Gelsenkirchen festnehmen. Seitdem saß er in Untersuchungshaft.

Mehr Informationen zum letzten Prozesstag im Fall Fisnik H. folgen im Laufe des Tages.