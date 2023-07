﻿Tötungsdelikt in der Asmusstraße in Kiel: Tatverdächtiger in der Psychiatrie

Ein 33-jähriger Tatverdächtiger aus Kiel, der Ende März eine 45-Jährige getötet haben soll, sitzt mittlerweile in einer Psychiatrie. Dies bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft. Der 33-Jährige war lange nicht vernehmungsfähig gewesen, weil er versucht hatte, sich das Leben zu nehmen.

Kiel. Nach dem gewaltsamen Tod einer 45-Jährigen Ende März in der Asmusstraße in Kiel-Gaarden ist der 33-jährige Tatverdächtige mittlerweile nach einer richterlichen Anordnung in einer Psychiatrie untergebracht worden. Dies bestätigten Kieler Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Mann, der in dem Mehrfamilienhaus wohnte, war lange Zeit nicht vernehmungsfähig gewesen, weil er sich nach der Tat aus einem Fenster gestürzt hatte.