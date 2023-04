﻿Tötungsdelikt in Kiel: 45-Jährige offenbar von ihrem Mann erstochen

Das Tötungsdelikt in Kiel ist offenbar ein weiterer Fall von Gewalt in einer Partnerschaft. Demnach soll ein 62-Jähriger am Sonntag seine 45-jährige Ehefrau erstochen haben. Der Mann wurde am Tatort, einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Feldstraße, festgenommen.

Nach dem Tötungsdelikt in Kiel in der Feldstraße ist ein 62-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen worden.

Kiel. Beim Tötungsdelikt in Kiel in der Feldstraße handelt es sich offenbar um einen weiteren Fall von Gewalt in einer Partnerschaft. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kieler Mordkommission soll ein 62-Jähriger seine 45-jährige Ehefrau getötet haben. Er soll auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Tatwaffe war vermutlich ein Messer. Laut Polizei kam die 45-Jährige durch Stichverletzungen ums Leben. Der 62-Jährige wurde am Sonntag am Tatort, einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Feldstraße, von der Polizei festgenommen. Er konnte von den Ermittlerinnen und Ermittlern aber noch nicht befragt werden.

Der Mann wurde noch am Sonntag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei hatte sich der 62-Jährige die Verletzungen nach der Tat selbst zugefügt. Dass er so versuchte, sich selbst das Leben zu nehmen, bestätigt die Polizei nicht.

Hier bekommen Sie Hilfe bei Suizidgedanken Haben Sie Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe! Für Personen mit Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge Hilfe unter mehreren kostenlosen Hotlines, die 24 Stunden am Tag erreichbar sind. Die Nummern: 0800 - 111 0 111 (ev.) 0800 - 111 0 222 (rk.) 0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) Weitere Informationen sowie eine E-Mail-Adresse gibt es im Netz bei der Telefonseelsorge.

Tötungsdelikt in Kiel: Polizei inspiziert Tatort über Stunden

Ob es in der Vergangenheit bereits gewalttätige Vorfälle in der Beziehung der 45-Jährigen und des 62-Jährigen gab, ist unklar. Die Polizei kann zu diesem frühen Zeitpunkt der Ermittlungen noch keine Details und Hintergründe nennen.

Nach Angaben der Polizei hatte eine Angehörige der Familie am Sonntag gegen 14 Uhr die Ermittler über die Gewalttat im Mehrfamilienhaus in der Feldstraße informiert. Daraufhin fanden Ermittler die Frau leblos in der Wohnung. Über mehrere Stunden inspizierten Mordkommission und Spurensicherung der Kieler Kriminalpolizei am Sonntag den Tatort.

Zweites Tötungsdelikt im April in Kiel

Der Fall erinnert an ein weiteres Tötungsdelikt in Kiel, das erst knapp drei Wochen zurückliegt. Anfang April wurde eine ebenfalls 45-jährige Frau in der Asmusstraße in Kiel-Gaarden getötet. Auch sie wurde offenbar erstochen.

Häusliche Gewalt: Hier finden Sie Hilfe Schlägt Ihr Partner Sie? Oder sind Sie anderweitig von häuslicher Gewalt betroffen? Beim bundesweiten Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ wird Ihnen anonym und kostenlos geholfen. Auch Angehörige, Bekannte und Fachkräfte können sich hier kostenfrei beraten lassen. Das Hilfetelefon unter der Nummer 08000/116016 ist rund um die Uhr besetzt. Zwischen 12 und 20 Uhr gibt es zudem eine Online-Beratung über einen Chat. Weitere Infos: www.hilfetelefon.de Hilfe bietet auch die Frauenberatungs- und Fachstelle bei sexueller Gewalt Kiel an. Betroffene können sich telefonisch unter 0431/91144 melden – und zwar am Montag (14-16 Uhr), Di/Mi/Do/Fr (10-12 Uhr). Mehr hierzu unter www.frauennotruf-kiel.de Wer im Kreis Plön von häuslicher Gewalt betroffen ist, kann sich an die Beratungs- und Fachstelle bei Gewalt an Mädchen und Frauen wenden. Telefon: 04342/309939 (erreichbar am Montag von 14 bis 16 Uhr, Di/Mi/Do/Fr von 10 bis 12 Uhr).

Tatverdächtiger ist ein 33-jähriger Kieler. Die beiden sollen sich gekannt haben. Wie genau, das ist bisher ungeklärt. Der Mann hatte nach der Tat versucht, sich das Leben zu nehmen. Er liegt nach wie vor in einem Krankenhaus und ist nicht vernehmungsfähig.