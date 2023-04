Nach dem Tötungsdelikt in Kiel in der Asmusstraße laufen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Diese sind weiterhin auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen, die sich telefonisch bei der Kriminalpolizei melden können.

Nach dem Tötungsdelikt in der Asmusstraße in Kiel sucht die Polizei weiterhin nach Zeuginnen und Zeugen.

Tötungsdelikt in Kiel: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Getötete Frau (45) in der Asmusstraße

Kiel. Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt in der Asmusstraße in Kiel am Freitag, 31. März, laufen nach wie vor. Entsprechend sind Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel weiterhin auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431/160-3333 in Verbindung zu setzen. Bislang steht fest, dass ein Anwohner am vergangenen Freitag gegen 17.50 Uhr die Leiche einer Frau (45) im Keller des Mehrfamilienhauses in der Asmusstraße entdeckte.

Tötungsdelikt in Kiel: Tatverdächtiger nicht vernehmungsfähig

Während des darauffolgenden Einsatzes der Rettungskräfte vor Ort versuchte ein 33-jähriger Bewohner des Hauses, sich das Leben zu nehmen. Er gilt mittlerweile als Tatverdächtiger. Aktuell ist der 33-Jährige nicht vernehmungsfähig, sodass sich die Staatsanwaltschaft und Polizei Kiel mit Einzelheiten zu dem Fall zurückhalten.

Klar sei bislang nur, dass die 45-Jährige gewaltsam zu Tode kam. Ihr Leichnam ist bereits in der Gerichtsmedizin obduziert worden.