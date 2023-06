﻿Nachbarn rätseln: Wie kam es zu dem Familiendrama im Baumweg?

Kiel. Am Morgen nach dem Familiendrama ist es wieder ruhig rund um die Doppelhaushälfte im Baumweg. Aber die Nachbarn sind beunruhigt. Bis in den späten Dienstagabend hatte die Polizei hier in der beschaulichen Straße im Kieler Stadtteil Gaarden-Süd ermittelt. Ein 22-jähriger Tatverdächtiger hat offenbar die 44-jährige Lebensgefährtin seines Vaters erschossen. Nach Angaben der Polizei meldete er sich über Notruf, gestand die Tat und wurde festgenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 22-Jährige ist vielen Nachbarn bekannt. „Er ist ein ganz netter, toller, junger Mann“, sagt Marianne Bachmeyer. An diesem, wie an jedem anderen Morgen, geht sie an dem rotgeklinkerten Haus vorbei. Wie immer liegt ein großer Stapel Brennholz neben dem Carport. Heute steht es leer. Oft sah man hier den 22-Jährigen, wie er an Autos herumschraubte. In der Nachbarschaft ist bekannt, dass er eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht hat.

Tötungsdelikt in Kiel: Die scheinbar glückliche Familie war im Viertel bekannt

Marianne Bachmeyer, die ein freundschaftliches Verhältnis zu der Familie hat, beschreibt ihn als einen Menschen, der stets freundlich und hilfsbereit war. „Mein Sohn sagt, er könnte sogar sein Bruder sein, so nett ist er.“ Die Freundin der Familie hofft, dass der Tatverdächtige „von den Leuten nicht vorverurteilt wird. Die Polizei wird es aufklären.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was geschehen sein mag, darüber rätseln die Nachbarn dennoch. Der 22-Jährige wuchs zusammen mit seiner jüngeren Schwester bei seinen Eltern in dem Haus auf – unweit des Hauses des Großvaters. Eine scheinbar glückliche Familie, die im Viertel bekannt ist, weil sie oft mit ihrem großen Hund im Vieburger Gehölz unterwegs ist. Mehrere Nachbarn sprechen von „einer wirklich netten Familie“. Der Nachbarschaft war dabei nicht entgangen, dass das Familienglück zerbrach: Die Mutter war ausgezogen, das Haus umgebaut, der Vater hatte eine neue Lebensgefährtin.

Lesen Sie auch

Eine über 80-jährige Frau, die auf der anderen Straßenseite wohnt, berichtet, dass sie die Mutter schon länger nicht mehr gesehen habe, aber „da waren oft viele jüngere Männer vor dem Haus“. Als sie von dort am Dienstag „drei Schüsse“ hörte, machte sie sich zunächst keine Gedanken. Erst als die Polizei die Straße abriegelte, machte sie sich Sorgen.

Die Kriminalbeamten klingelten auch bei ihr und befragten sie. Doch die alte Frau hatte keine Informationen, sie vergewisserte sich nur, ob nun keine Gefahr mehr bestünde und ob sie die Nacht allein im Haus verbringen könnte. Am Morgen danach ist die Angst verflogen. Sie schüttelt nur den Kopf: „Das so etwas in unserer schönen Straße passiert.“

Tötungsdelikt im Baumweg: Nachbarn verunsichert, dass der Tatverdächtige Zugang zu Waffen hatte

Auch andere Nachbarn aus dem Viertel zwischen Vieburger Gehölz und Hamburger Chaussee waren durch die Ereignisse am Dienstag alarmiert. Stefanie Herdel erlebte, wie die Polizei mittags mit Blaulicht, Streifenwagen und Zivilfahrzeugen durch die Hamburger Chaussee raste und Beamte mit Maschinenpistolen den Baumweg absicherten. „Ich war verunsichert und aufgeregt“, sagt sie, auch weil sie die Ereignisse an den Dreifachmord von Dänischenhagen erinnern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Genau wie ihr Nachbar Thorsten Grützmacher kennt sie die Familie, in der sich das Drama abspielte. In der Nachbarschaft ist seit Langem bekannt, dass der Familienvater als Jäger aktiv ist. „Es ist erschreckend“, sagt Grützmacher, „wahrscheinlich konnte sich der Sohn Zugriff zu seinen Waffen verschaffen.“

KN