Tötungsdelikt in Kiel: Frau (44) stirbt – 22-Jähriger stellt sich der Polizei

Polizeieinsatz Kiel

In einem Einfamilienhaus im Baumweg in Kiel kam es am Dienstag zu einem Tötungsdelikt: Eine Frau (44) kam ums Leben, ein 22-Jähriger wurde festgenommen. Das Opfer ist mutmaßlich die neue Partnerin seines Vaters. Anwohner berichten von Schüssen im Haus, in dem auch Waffen aufbewahrt worden sein sollen.