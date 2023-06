Tötungsdelikt in Kiel: Frau (44) stirbt – 22-Jähriger in psychiatrischer Einrichtung untergebracht

Kiel. Nach dem Tötungsdelikt in Kiel laufen die Ermittlungen auf Hochtouren: Eine Frau (44) ist ums Leben gekommen. Der 22-jährige Tatverdächtige hatte sich am Dienstag gegen 12.20 Uhr selbst bei der Polizei gemeldet und ließ sich wenig später widerstandslos in einem Einfamilienhaus festnehmen. Er wurde am Mittwochnachmittag in Kiel einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, da ein Unterbringungsbefehl erlassen wurde.

Oberstaatsanwalt Axel Bieler hatte zuvor erklärt, dass nach bisherigen Ermittlungen von einer psychischen Erkrankung des Mannes ausgegangen werde. Die Tat könnte wohl einen familiären Hintergrund haben.

Partnerin des Vaters getötet: Tatverdächtige ruft Polizei

Der 22-jährige Tatverdächtige habe am Dienstag gegenüber der Polizei angegeben, eine Angehörige getötet zu haben. Nähere Angaben zu der Beziehung zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter machte die Polizei nicht. Nach Informationen der Kieler Nachrichten ist das Opfer mutmaßlich die neue Partnerin seines Vaters.

Die Gewalttat ereignete sich im Kieler Stadtteil Gaarden-Süd. Nach dem Anruf des Mannes entsandte die Einsatzleitstelle mehrere Streifenwagen zum Tatort im Baumweg. Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen vor Ort widerstandslos fest. Er wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. In dem Einfamilienhaus fanden Beamte den Leichnam einer Frau.

Zu den Hintergründen des Tötungsdelikts, zum Motiv und zur Tatwaffe machte die Polizei Kiel noch keine Angaben.

Tötungsdelikt Kiel: Anwohner berichten davon, Schüsse gehört zu haben

Nach dem Tötungsdelikt in Kiel nahmen Spurensucher der Polizei die Arbeit auf. Zwischenzeitig hatten Beamte mit Schutzwesten und Waffen die Zufahrt zum Tatort gesperrt. Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner berichteten von Schüssen, die am Tatort zu hören gewesen seien.

Die Staatsanwaltschaft Kiel hatte eine Unterbringung des Tatverdächtigen in einer Psychiatrie beantragt. Am Mittwochnachmittag wurde der 22-Jährige dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

