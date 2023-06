Polizeieinsatz Kiel

Polizeieinsatz im Baumweg in Kiel: In einem Einfamilienhaus kam es am Dienstag, 27. Juni, zu einem Tötungsdelikt.

In einem Einfamilienhaus im Baumweg in Kiel kam es am Dienstag zu einem Tötungsdelikt: Eine Frau (44) kam ums Leben, ein 22-Jähriger wurde festgenommen. Das Opfer ist mutmaßlich die neue Partnerin seines Vaters. Anwohner berichten von Schüssen im Haus, in dem auch Waffen aufbewahrt worden sein sollen.

