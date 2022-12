﻿Langjährige Forderung: Endlich ein Toilettenhäuschen an der Kiellinie

Es ist ein altbekanntes Problem, das schon lange für Ärger sorgt: An der Kiellinie in Kiel gibt es zu wenig öffentliche Toiletten. Nun gibt es Abhilfe: Direkt an der Reventlouwiese wurde ein neues Toilettenhaus gebaut, das anders als die mobilen Klohäuschen das ganze Jahr über zugänglich ist.

Kiel. Die Kiellinie ist einer der beliebtesten Orte in Kiel. Die Waterkant lockt zahlreiche Spaziergänger an. Einen Makel hat die Promenade jedoch. Schon lange wird Kritik geäußert, dass es zu wenig öffentliche Toiletten an der Kiellinie gibt. Nun wurde Abhilfe geschaffen: An der Buswendeschleife an der Reventlouwiese ist eine neue Toilettenanlage gebaut worden, die das ganze Jahr über zugänglich und behindertengerecht ist.

Es ist ein grau-blaues Gebäude, das auf den ersten Blick gar nicht auffällt. Direkt an der Zufahrt zum Parkplatz Reventloubrücke steht der Neubau. Die Anlage besteht aus drei Unisex-Kabinen, kann von Männern und Frauen genutzt werden. Zudem gibt es eine behindertengerechte Kabine mit einem Wickeltisch für Babys. In Silber-Grau glänzen die Armaturen, Waschbecken und Toiletten. Ein grünes oder ein rotes Licht an der Tür zeigt an: frei oder besetzt.

Toilettenangebot an der Kiellinie sehr überschaubar

Dass an der Kiellinie endlich eine festinstallierte, dauerhafte Toilette gebaut wurde, war für Karl Stanjek längst überfällig. "Wir begrüßen dieses Angebot hier. Gerade an dieser Stelle ist es wichtig, dass es eine Toilette gibt", sagt der Vorsitzende des Kieler Seniorenbeirats. Auch für die künftige Umgestaltung der Kiellinie wünschen sich Bürger mehr Toiletten.

Durch die Buswendeschleife und den Fähranleger sei der Abschnitt an der Reventlouwiese ein besonders zentraler Ort an der Kiellinie, so Stanjek. Aus Sicht des Seniorenbeirats ist es außerdem ein großer Fortschritt, dass die Toiletten ebenerdig sind und nicht wie die mobilen Wagen, die in den Sommermonaten und zur Kieler Woche provisorisch aufgestellt werden, über Stufen erreichbar sind.

Dennoch ist laut Stanjek das Angebot an stillen Örtchen an der Waterkant noch zu gering. Von April bis Oktober gibt es an der Blücherbrücke am Sandhafen eine „Nette Toilette“, auch das Cotidiano erlaubt Nicht-Restaurant-Besuchern, das Klo zu nutzen. Eine weitere Möglichkeit zum Wasserlassen gibt es auf Höhe der Seebar.

Partys an der Reventlouwiese in Kiel: Toilette wird dringend benötigt

Der Bedarf an einer Toilette an der Reventlouwiese ist besonders im Sommer groß, wenn die große Fläche am Wochenende ein beliebter Ort zum Feiern wird. Nicht selten kam es vor, dass trotz der mobilen Klohäuschen der Abfallbetrieb Kiel (ABK) beim Aufräumen am Morgen Hinterlassenschaften der Partygänger aus den Gebüschen entfernen musste. Durch die neue, dauerhafte Toilettenanlage hofft der ABK auf Besserung.

Die teils ausufernden Feiern an der Reventlouwiese haben aber nicht alleine den Ausschlag für die Errichtung der Toilettenanlage gegeben, sagt Kiels Tiefbauamtsleiter Peter Bender. Antreiber für die Entscheidung war der Bau der Mobilitätsstation für Radfahrer an der Buswendeschleife.

„Den Vorschlag, hier eine feste Toilette zu bauen, gab es schon lange“, sagt ABK-Werkleiter Christian Schmitt. Die Entstehung der Mobilitätsstation wurde nun genutzt, um die Bauarbeiten zu kombinieren. „Es gibt Überlegungen, an weiteren Mobilitätsstationen Toilettenhäuser aufzustellen“, sagt Bender. Konkrete Planungen dazu gibt es allerdings noch nicht.

Seniorenbeirat wünscht sich öffentliche Toilette an der Schwentinemündung

Bedarf für einen weiteren Standort sieht Karl Stanjek auf der gegenüberliegenden Seite der Förde. „Ich wünsche mir auch an der Schwentinemündung eine öffentliche Toilette.“ Eine Zusage für eine solche Anlage am Ostufer kann Tiefbauamtsleiter Peter Bender dem Vorsitzenden des Seniorenbeirats jedoch nicht geben.

Rund 500.000 Euro hat das Toilettenhaus an der Reventlouwiese gekostet. Für die Benutzung müssen 50 Cent gezahlt werden. Mit der Gebühr soll nicht nur ein Teil der Baukosten refinanziert, sondern auch der Vandalismus minimiert werden, sagt Christian Schmitt.

Zudem wird die Toilette von 22 bis 6 Uhr nicht zugänglich sein. In den Sommermonaten sollen die Zeiten angepasst werden. Zwei Mal am Tag wird die Anlage von den ABK -Mitarbeitern gereinigt. Diesen Intervall-Rhythmus gibt es für alle 13 öffentlichen Toiletten in Kiel.