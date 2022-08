So wässern Sie richtig

In den ersten drei Jahren sollte ein Baum zusätzlich bewässert werden. Doch wie ist es am besten? Karsten Jäkel, zuständig für die Stadtbäume, empfahl bereits kürzlich in einem KN-Bericht, am besten nicht zu oft zu gießen, sondern in großen Schüben auf einmal. So bildet der Baum Wurzeln in der Tiefe. Die beste Menge sei einmal in der Woche etwa 100 Liter, so Jäkel. Es sei denn, es regnet sehr stark – sonst gewöhnt der Baum sich an die ungewöhnlich großen Wassermengen und kommt später mit dem normalen Maß schlechter zurecht.

Die beste Zeit für das Gießen ist am Abend oder in der Frühe, wenn durch die Sonne weniger Wasser verdunstet und der Boden weniger hart und deshalb aufnahmefähiger ist. Schon damals appellierte Jäkel an die Kielerinnen und Kieler, auch die Stadtbäume mit zu wässern. Zwar ist hierfür eigentlich die Stadt zuständig, sagte Jäkel: „Deren Kapazitäten sind aber leider endlich. 100 Liter wären schon optimal, aber jeder Eimer hilft.“