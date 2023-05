﻿„Katastrophaler Wettbewerb“ in Kiel: Verband Dehoga kritisiert steigende Zahl an Hotels

Kiel. Die Zahl der Hotelbetten in Kiel steigt rapide. Gab es 2019 noch 49 Hotels mit 4998 Betten, waren es Ende 2022 zwar zwei Hotels weniger, dafür aber insgesamt 5910 Betten – und das ist noch nicht das Ende. Weitere drei Hotels mit 485 Betten sind in der Planung: Auf dem ehemaligen Werftgelände am Germaniahafen entsteht das Premier Inn (200 Betten). Mit dem Projekt „Kool Kiel“ sind zwei Hotels – ein Vier-Sterne-Plus-Hotel mit rund 120 Zimmern sowie ein Drei-Sterne-Plus-Hotel mit rund 165 Zimmern vorgesehen. Die Hoteliers müssen sich den Kuchen also mit immer mehr Wettbewerbern teilen. Das spüren sie bei den Buchungen.

Doch wie blicken die Betreiber vor diesem Hintergrund in die Saison?„Die vielen neuen Betten, die schon hinzugekommen sind und noch dazukommen werden, sind äußerst kritisch zu sehen“, erklärt Andreas Tedsen, Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Kiel-Plön (Dehoga). Es gebe einen „katastrophalen“ Verdrängungswettbewerb mit den alteingesessenen Hotels. „Da wurde in Kiel über das Ziel hinaus geschossen, weil die Zahl der Gäste gar nicht so schnell steigen kann, dass alle davon profitieren“, so Tedsen.

So sieht die Zahl der Hotelgäste und Übernachtungen in Kiel aus

Aber wie sieht die Nachfrage aus? Laut dem statistischen Amt Schleswig-Holstein steigt seit 14 Jahren die Zahl der Hotelgäste in Kiel – mit Ausnahme der beiden Corona-Jahre 2020 und 2021. Waren es 2009 noch 252 482 Personen, lag die Gästezahl 2019 erstmals auf einem Rekord von 413 257. Nach Corona lag die Zahl 2022 nur leicht unter dem Vor-Corona-Niveau bei 408 601. Aber: Die Personen verweilen auch nach Corona länger. Lag die Zahl der jährlichen Übernachtungen 2019 noch bei 866 296 (Durchschnittliche Übernachtungsdauer 2,1 Tage) waren es im vergangenen Jahr 909 155 Übernachtungen (2,23 Tage).

Die statistisch schon ausgewerteten Monate Januar und Februar dieses Jahres mit 47 779 Gästen und 113 863 Übernachtungen zeigen einen Zuwachs zum Vorjahreszeitraum von 59,9 Prozent auf. Doch zum Saisonstart stellen die Hoteliers in der Stadt leicht rückläufige Zahlen fest.

Das sagen die Hotels in Kiel zur Buchungslage

Das Hotel Birke habe in den ersten drei Monaten etwas mehr Buchungen gehabt als im Vorjahreszeitraum. „April und Mai sind es bisher weniger als im Vorjahr“, erklärt Rainer Birke. Der Hotelchef führt das vor allem auf die wachsende Zahl der Hotels in der Stadt zurück. Das habe auch zur Folge, dass der Zimmer-Durchschnittspreis gesunken sei. Den Zuwachs an Hotels könne man nicht ändern. Er bleibt aber zuversichtlich: „Der Gastronomie-Bereich, Feiern und Tagungen fangen den Rückgang bei den Übernachtungen wieder auf.“

Der Sommer-Tourismus ist laut Birke schwer einzuschätzen. „Das hängt vom Wetter ab. Gerade die Kurzentschlossenen kommen bei schlechtem Wetter nicht – und das werden immer mehr“, so Birke.

Das sieht auch Eggert Harms vom Atlantic-Hotel so: „Der Vorbuchungsstand bleibt etwas unter den Erwartungen, was jedoch durch kurzfristig eingehende Reservierungen ausgeglichen wird.“ Der Bedarf an Hotelbetten in der Stadt sei zunächst gedeckt. „Die Nachfrage wächst nicht so schnell mit“, so Harms.

Energiekrise, Lebensmittel teurer: Hotels haben drastische Mehrkosten

Neben größerer Konkurrenz untereinander haben die Kieler Hotels zudem alle mit drastischen Mehrkosten beim Wareneinkauf sowie durch steigende Löhne und Energiekosten zu kämpfen. Aber die Fachkräfte seien zurückgekommen. „Wir hatten nach Corona zunächst große Sorgen, das ist nun echt ein Segen, dass wir wieder ein stabiles Arbeitsumfeld haben“, sagt Joachim Ostertag vom Maritim-Hotel.

Der Hoteldirektor sieht die Buchungslage in seinem Haus als stabil an und ist optimistisch für die Saison. Zwar seien die Buchungen von Januar bis Mai im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. „Doch bei der Gastronomie blicken wir auf ein Rekordjahr mit einem Umsatzplus von 20 Prozent.“ Im Sommer sei die Buchungslage noch etwas zaghaft, daraus aber Schlüsse zu ziehen, sei verfrüht. „Das kommt noch“, meint Ostertag.

Weniger planbare, weil kurzfristige Buchungen stellt Susanne Wolframm vom Hotel Berliner Hof an der Ringstraße fest. „Wir werden gut gebucht – vor allem von Kreuzfahrern, aber auch Radtouristen und für den klassischen Städtetrip“, sagt die Hotelmanagerin. Doch Geschäftsleute kämen deutlich seltener als vor der Pandemie. Einen richtigen Vergleich zum Vorjahr könne Wolframm aber nicht ziehen. Das Hotel Berliner Hof ist seit Juli vergangenen Jahres von der Hotelkette Coffee Fellows GmbH aus Bayern übernommen worden. „Seitdem haben wir ein anderes Preissystem und einen anderen Vertrieb.“

KN