﻿Training für große Reise: Drei Transall kreisen wieder über Kiel

Kiel. Die Anwohner in Holtenau bekamen in dieser Woche schon einiges geboten: Am Himmel kreisten schwere Transport- und Marinehubschrauber – und dann war da noch ein tiefes Brummen. Es gehörte zu den drei Transall-Flugzeugen, die mit den Vorbereitungen für einen Flug ans andere Ende der Welt beginnen.

Mitte Dezember waren drei Transportflugzeuge des Typs C160 „Transall“ von Hohn nach Kiel gekommen. Das 1970 und 1971 gebaute Trio stammte aus dem Bestand des im Dezember 2021 aufgelösten Lufttransportgeschwaders 63 aus Hohn.

Die drei Maschinen hatte die australische Firma Wieland Aviation Group aus Jilliby in New South Wales gekauft. Aktuell werden die Maschinen in Kiel auf die lange Reise nach Australien vorbereitet.

Alle drei Maschinen haben erste Testflüge gemacht

Die Firma Wieland Aviation hat die Maschinen für den Einsatz bei Buschbränden gekauft. Mit diesen Flugzeugen soll Ausrüstung für die Brandbekämpfung zu den Einsätzen gebracht werden. Da die Buschfeuer-Saison auf der Südhalbkugel erst im Oktober beginnt, ist noch etwas Zeit für die Reise um die halbe Welt.

Die Transall-Maschinen sind mit ihren 40 Metern Spannweite sehr majestätische Flugzeuge, die trotz des maximalen Startgewichts von 46 Tonnen auch auf schlecht befestigten und unebenen Rollbahnen landen können. Zum Abheben braucht die Maschine nur 700 Meter Piste. Fürs Landen sind es sogar nur 400 Meter.

Die drei Maschinen haben bereits australische Kennzeichen und sind auch bei den einschlägigen Trackingplattformen wie Flighradar oder Radarbox bei ihren Flügen über Kiel sichtbar.

Eine Maschine erinnert an abgestürzten Firmengründer Chef

Optisch sind die Maschinen noch in ihrer alten Bundeswehr-Bemalung unterwegs. Nur die Maschine D-120 hat eine kleine Sonderbemalung am Bug. Dort ist eine australische Flagge mit der Inschrift Peter vermerkt.

Dabei handelt es sich um eine Würdigung des Gründers der Firma Wieland Aviation, Peter Wieland. Der Pilot und Unternehmer starb im September bei einem Hubschrauberabsturz in Australien. Das Unternehmen besteht aber weiter, und auch die Planungen für den Einsatz der Transalls gingen weiter.

Am Flughafen in Holtenau hatte die australische Firma optimale Bedingungen für die Ausrüstung ihrer Transalls vorgefunden. Das Team bereitet jetzt dort die Verlegung vor.

