﻿Transall aus Hohn sollen Buschbrände in Australien löschen

Drei Transall der Luftwaffe aus Hohn bekommen eine neue Zukunft. Die Maschinen sollen zukünftig in Australien eingesetzt werden. Eine zivile Fluggesellschaft hat die Maschinen von der Bundeswehr gekauft. In Hohn läuft bereits die Erprobung. Auch in Kiel ist das hörbar.

Überflüge von Transall-Maschinen kann es in den nächsten Wochen in Kiel-Holtenau wieder geben. Dann sind das Trainingsflüge für australische Besatzungen.

Hohn/Kiel. Die Transall haben bei der Luftwaffe zwar ausgedient. Einige der Maschinen sind aber noch in einem so guten Zustand, dass sie noch zehn bis zwanzig Jahre fliegen können. Ein australisches Unternehmen hat drei Maschinen der Bundeswehr gekauft.

Die Transportflugzeuge des Lufttransportgeschwaders 63 aus Hohn werden gerade in den großen Hallen in Hohn auf die Überführung vorbereitet.

Drei Transall sollen Buschbrände in Australien löschen

Ein Sprecher der Luftwaffe bestätigte, dass drei Maschinen des Typs Transall außer Dienst gestellt und verkauft wurden. Zum Kunden machte die Bundeswehr allerdings keine Angaben. Nach KN-Informationen ist es ein ziviles Unternehmen mit einem Schwerpunkt bei der Bekämpfung von Buschbränden. Die Maschinen sollen aktuell in der Umrüstung sein.

In Australien werden für diese Aufgabe unterschiedliche Flugzeugtypen eingesetzt. Vor dem Flug von Hohn nach Australien sollen die Maschinen aber noch einige Probeflüge über Schleswig-Holstein absolvieren.

Dazu gehörte möglicherweise auch ein Überflug in Kiel-Holtenau am Mittwochabend. Gegen 20.45 Uhr war ein großes Flugzeug in der Dunkelheit sehr niedrig über den Stadtteil und dabei auch über die Landebahn des Flugplatzes hinweggeflogen. Die Maschine hatte laut Angaben im sogenannten Flight-Radar, eine Internetplattform zum Verfolgen von Flügen und Fluginformationen, ihr Rufzeichen im Transponder in „ZZZZ“ und den Rufnamen in „Orca“ geändert. Allerdings war sie als Flugzeug der Luftwaffe gekennzeichnet.

Anwohner in Kiel hörten tiefes Brummen am Himmel

Anwohner in Holtenau berichteten von einem tiefen Brummen und einem sehr großen Flugzeug. Beschreibungen, die exakt auf die Transall passen. Deren Spitzname ist wegen des Geräusches und Aussehen auch „Brummel“.

Die Testflüge über Schleswig-Holstein sollen noch einige Zeit dauern. Dabei sollen die Besatzungen sich unter Beratung von ehemaligen Soldaten des Lufttransportgeschwader 63 (LTG 63) mit den Maschinen vertraut machen.

In der Luftwaffe endete die Ära der Transall mit dem letzten Flug im Dezember 2021. Die letzten sechs Maschinen dieses Typs wurden offiziell stillgelegt. Die drei der sechs Maschinen, die jetzt nach Australien verkauft wurden, sind aber noch in einem guten Zustand mit viel Substanz für eine weitere Nutzung. Vorhanden sind in Hohn zudem noch zahlreiche Triebwerke und weitere Ersatzteile für die Transall.

90 Transall bei der Bundeswehr

214 Transall-Maschinen wurden von 1965 bis 1985 gebaut. In Deutschland, Frankreich, der Türkei und Südafrika flogen sie fürs Militär. In Gabun, Indonesien, Frankreich und der Schweiz wurde das große Transportflugzeug auch durch zivile Fluggesellschaften geflogen. Am Flugplatz Hohn nutze das LTG 63 diese Maschinen. Seit 2015 waren dort 15 Transall stationiert. Die Bundeswehr hatte einst 90 Transall in drei Geschwadern im Einsatz.

Am Flugplatz Hohn stehen die letzten dort verbliebenen Transall zwar noch in den Hallen, sie dienen aber nicht mehr dem LTG 63, gelten also nur noch als sogenannter Nutzer des Flugplatzes. Auf dem Gelände sind auch Einheiten des Seebataillons der Marine stationiert.