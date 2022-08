Kiel/Stein. Manche Ideen liegen einfach auf der Hand – oder besser gesagt auf dem Wasser. So war das jedenfalls bei dem Kieler Daniel Peter, der mit vielerlei Projekten schon lange Möglichkeiten schafft, um Wassersport mit Naturerlebnis und Umweltschutz zu verbinden. Die Menschen, denen er Stand Up Paddling (SUP) beibrachte, waren nach seinen Worten „immer ganz neugierig darauf, was unter Wasser zu sehen ist“. Und genau dieser Logik folgend streckte er – allerdings mit wenig Erfolg – seine Fühler nach transparenten SUP-Boards aus.

Bald schon fand sich Unterstützung für die Initiative, einfach selber ein Board zu entwickeln. Jens Torkuhl als unternehmerisch erfahrener Projektmanager kam dazu, auch der Umweltökonom Christian Weigand und schließlich Sarah Ciano, Redakteurin einer Produktionsfirma für Kinderfernsehen.

Daniel Peter, Sarah Ciano und Jens Torkuhl (von links) bilden zusammen mit dem auf dem Bild fehlenden Christian Weigand die Geschäftsführung der glassSUP GmbH. © Quelle: Martin Geist

Mit der glassSUP Gmbh hat das Quartett inzwischen nicht nur ein eigenes Unternehmen, sondern tatsächlich auch ein eigenes Produkt. 3,20 Meter lang, 24 Kilogramm schwer und aus glasklarem Polycarbonat gefertigt ist das erste serienreife Brett, dessen Prototyp schon im vergangenen Herbst seine Feuertaufe bestanden hatte.

Bis zu vier Meter Sicht in der Ostsee

Sogenannte Reefballs wie dieses bei MönlSUP aus Glas © Quelle: Martin Geist

„Wir hatten ein bisschen die Befürchtung, dass so ein durchsichtiges Ding schön für die Karibik oder fürs Mittelmeer sein könnte, aber nicht für die Ostsee“, erzählt Jens Torkuhl. Dann setzte das Team das Versuchsobjekt bei Mönkeberg ins Wasser und zeigte sich im wörtlichen Sinn hell begeistert. „Das ist wie Licht anschalten“, schwärmt Torkuhl. „Wir konnten drei, vier Meter tief sehen – und das im Oktober!“

Gegenüber dem Vorläufer haben sich die 60 jetzt verfügbaren Serien-Boards noch einmal deutlich verändert. Gefeilt wurde laut Geschäftsführerin Sarah Ciano vor allem an der Sicherheit, am Design und an der Stabilität. Schließlich sollen sich die Stehpaddler vor allem auch im Sitzen oder Liegen der Naturbetrachtung hingeben können, ohne ein unfreiwilliges Bad fürchten zu müssen.

Zu sehen gibt es wahrlich genug in der Ostsee. Größere Muschelbänke, Krebse, Seesterne, Fische oder auch Seegras, das unter Wasser faszinierend schön und lebendig ist. Das zu ermöglichen und damit zu vermitteln, wie wichtig es ist, das Meer zu schützen, ist das eigentliche Anliegen der glassSUP GmbH.

Für hohes Tempo sind die durchsichtigen SUPs wegen ihres Gewichts weniger geeignet, dafür umso mehr dafür, das Meer zu erleben. © Quelle: Martin Geist

Zielgruppen sind dementsprechend Organisationen der Umweltbildung, aber auch Surf- und SUP-Schulen, Hotels und andere Freizeiteinrichtungen. „Wir wollen möglichst viele Leute erreichen, damit wir uns noch lange an der Schönheit unserer Ostsee und der Meere überhaupt freuen können“, betont Jens Torkuhl, der die private Kundschaft auch aus praktischen Gründen nicht so sehr im Visier hat. Weil aus dem festen Korpus nicht die Luft herausgelassen werden kann, lassen sich die 24 Kilogramm des transparenten Boards nur mit größeren Autos transportieren.

Transparentes SUP begeistert bei Probefahrt

In der Surfschule „Tatort Hawaii“ am Strand von Stein können sich die Verantwortlichen unterdessen gut vorstellen, demnächst ebenfalls auf „Glasnost in der Ostsee“ zu setzen. Sabrina Amelung vom Tatort-Team hat schon erste Probefahrten unternommen und zeigt sich begeistert.

Wer eintauchen möchte, ohne nass zu werden, kann neben dem Kauf eines Brettes (etwa 1900 Euro für Endverbraucher) auch eines der individuell buchbaren Events der glassSUP GmbH in Erwägung ziehen.

Mehr unter www.glasssup.com