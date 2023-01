﻿Traumaberater gesucht: So soll geflüchteten Kindern in Schleswig-Holstein geholfen werden

UKSH Kiel: Wie Daniela Fischer die Qualität der Ausbildung in der Intensivpflege steigert

Die Fachweiterbildung in der Intensivpflege am UKSH in Kiel wird seit August 2022 von einer Mentorin begleitet. Wie die Lehre im stressigen Arbeitsalltag einer Pflegekraft nicht zu kurz kommt.