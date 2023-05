Angeblicher Teppichhändler bestiehlt Seniorin in Kiel

Kiel. Ein angeblicher Teppichhändler hat eine 83 Jahre alte Frau in Kiel-Suchsdorf um mehrere Tausend Euro betrogen. Wie die Polizei mitteilte, klingelte der Mann am Mittwoch, 3. Mai, gegen 18.30 Uhr an ihrer Haustür im Sylter Bogen und bot ihr Teppiche an.

Im Haus habe er dann zur Toilette gewollt und um etwas zu essen gebeten. Die Seniorin sei dafür in die Küche gegangen. „Als sie zurückkam, nahm der unbekannte Täter das Essen entgegen, schenkte der Seniorin einen Teppich und verabschiedete sich“, so die Polizei. Im Anschluss habe die Seniorin festgestellt, dass Schmuck im Wert von circa 3000 Euro entwendet wurde.

Trickbetrug mit Teppichen in Kiel: So wird der Tatverdächtige beschrieben

Der Trickbetrüger soll circa 35 Jahre alt, ungefähr 1,65 bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Nach Angaben der 83-Jährigen hatte er glatte schwarze Haare und war mit einer beigen Jacke und dunklen Hose bekleidet. Außerdem soll er Teppiche unter dem Arm getragen haben.

Die Seniorin aus Kiel berichtete bei ihrer Befragung durch die Polizei zudem, dass sich bereits einige Tage zuvor eine unbekannte männliche Person telefonisch bei ihr gemeldet habe. Der Mann habe ihr erzählt, dass sein Teppichgeschäft in der Türkei geschlossen worden sei und er aufgrund dessen Teppiche in Deutschland verkaufen beziehungsweise verschenken wolle.

Das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Wer Hinweise zu der von der Seniorin beschriebenen Person geben oder anderweitig zur Aufklärung der Tat beitragen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 0431/160-3333 in Verbindung zu setzen.