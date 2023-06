﻿Tucholsky Kiel: Wann Neueröffnung sein soll und wie es in dem Club aussieht

Kiel. „Tucholsky“ bleibt „Tucholsky“. Der Name überm Eingang der Kieler Kult-Disco wird sich nicht ändern, nur das Schild. Aber drinnen wandelt sich eine Menge. Mit Hochdruck wird derzeit in den weitläufigen Katakomben der Diskothek gewerkelt. Denn zur Kieler Woche soll dort die große Wiedereröffnung gefeiert werden, nachdem die bunten Lichter im „Tucholsky“ mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ausgegangen waren.

Durchaus ambitioniert wirkt die geplante Eröffnung bereits in wenigen Tagen beim Gang durch die Unterwelt der Bergstraße 17 mit all ihren Treppen, Gängen und Dancefloors, während irgendwo trancige House Music dudelt. Es riecht nach Baustelle, nach Putz. In einer Ecke reihen sich auf dem Boden schneeweiße Toiletten und Waschbecken, anderswo drängen sich Barhocker, liegen gekippte Billardtische. Drüben wird eine Discokugel aufgehängt.

„Tucholsky“: Techno und Goa statt Rock im „T 2“

„Es bleibt das ,Tucholsky’, es wird nur alles moderner und schicker“, heißt es seitens der neuen Geschäftsführung der Diskothek. In der „Mainhall“ ändere sich nichts, was die Musik betreffe – Mainstream, Hip-Hop und Alternative Rock, auch mal ein paar Oldies. Im kleineren „T 2“ gebe es jedoch nun keinen „Rockpalast“ mehr, hier werde künftig Techno und Goa aufgelegt.

Im „Böll“ können die Nachtschwärmer wie gehabt bis in die späte Nacht zu Black Music tanzen, im „Voltaire“ kann wieder Billard, Darts und Kicker gespielt und an der Bar etwas getrunken werden. Welche DJs an den Pults stehen werden, steht noch nicht fest. Zur Kieler Woche reisen nun einige an – und dann soll geschaut werden, welche von ihnen als Stamm-DJs geholt werden.

Seit einem Jahr laufen die Bauarbeiten auf der rund 3500 Quadratmeter großen Eventfläche in dem 1968 erbauten Gebäude. Allein drei Monate dauerte das Entkernen. Seit September wurde dann gespachtelt, wurden neue Böden verlegt. Elektrik, Wasser – sämtliche Leitungen sind erneuert worden. Nun laufe der Innenausbau auf den letzten Metern, laut der Geschäftsführung ohne Verzögerung. Handwerkermangel im Zuge der Corona-Pandemie wie vielerorts habe es beim „Tucholsky“ nicht gegeben. „Es war nur einfach viel Arbeit, 3500 Quadratmeter schafft man nicht mal einfach so.“

Der „Tucholsky“-Neustart zur Kieler Woche sei von vornherein so geplant gewesen, heißt es seitens der Geschäftsführung, ein gewisser Zeitdruck herrsche jetzt natürlich schon. Dennoch sei man optimistisch, es rechtzeitig zu schaffen. Damit sich das Club-Ensemble in der Bergstraße 17 unter dem alten Namen wieder zu dem beliebten Studenten- und Szene-Treffpunkt entwickelt, der er lange Zeit gewesen ist.

Noch ist offen, ob es mit der Eröffnung des „Tucholsky“ rechtzeitig klappt

Frei ist der Weg zum Partyvergnügen aber keineswegs. In der alten Tiefgarage dürften die Brandschutzauflagen ein Knackpunkt sein. Vonseiten der Kieler Feuerwehr heißt es, dass die endgültige Entscheidung beim städtischen Bauordnungsamt liege. Es handle sich aktuell noch um ein „offenes Verfahren“.

Das „Tucholsky“ – eine Kieler Kult-Disco „Tucholsky“, „Böll“, „Voltaire“, „Charles Dickens“ – klangvolle Namen literarischer Größen sind prägend für die Discos und Bars in der Bergstraße. Zielgruppe war ursprünglich auch ein eher studentisch geprägtes Publikum. „Studententreffpunkt – Schülertreffpunkt – Szenetreffpunkt“ steht über dem Eingang noch immer unter dem Fraktur-Schriftzug „Tucholsky“. Die Inneneinrichtung verströmte nicht gerade Behaglichkeit, der siffig-verklebte Boden in dem Club bleibt für viele Besucher von einst absolut erinnerungswürdig. Aber vom Feiern bis spät in die Nacht hielt das nicht ab, die Gäste strömten. Die Drinks waren günstig, die Nächte lang, und Musik gab’s im „Tucholsky“ für so ziemlich jeden Geschmack.

Eigentümer der Kult-Disco in der Kieler Bergstraße ist die Waterfront Oberwinter 1. Projektgesellschaft mbH in Schwerin. Das „Tucholsky“ gehöre „zu Kiel wie die ‚Gorch Fock‘, und die ist ja auch wieder in Fahrt“, sagte Ende 2021 nach dem Kauf der Diskothek Meinhard Sturm, Geschäftsführer von Waterfront Oberwinter, das zur I-D-I Internationale Entwicklungsgesellschaft für Investitionen mbH in Hamburg zählt. „Wir wollen, dass schnell wieder Leben in die Bergstraße kommt.“ Den Namen „Tucholsky“ hatte man gleich miterworben.

Nun, wo alles neu ist, wird die Erinnerung an den berühmt-berüchtigten klebrigen Boden im „Tuch“, wie die Kieler Disco gern flapsig genannt wurde, vielleicht noch etwas blasser werden. „Dort wird nichts anderes funktionieren als dieser versiffte Schuppen“, hatte Simone Thormann Rakowsky auf Social Media gemutmaßt, nachdem die Kieler Nachrichten über den Verkauf berichtet hatten. Und ein anonymer Nutzer hatte gepostet, der Fußboden dürfe keinesfalls entsorgt werden: „Sollte man den Laden entkernen, wäre ich interessiert an einem Quadratmeter original versifftem Klebeboden … nur für die Erinnerung.“ Ob er erfolgreich war, ist nicht überliefert.

