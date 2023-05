So süß ist der Turmfalken-Nachwuchs im Kieler Rathausturm

Kiel. Endlich ist es so weit: Der heiß ersehnte Nachwuchs der Turmfalken ist geschlüpft. Die Turmfalken hatten ihrem Namen alle Ehre gemacht und im Rathausturm in Kiel gebrütet. Fünf Küken kämpften sich aus ihren Eiern. Das sechste Ei scheint ohne Nachwuchs zu bleiben. Die Geschwister schlüpften nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Das Nesthäkchen ließ fünf Tage auf sich warten, nachdem das erste Küken geschlüpft war. Über eine Live-Kamera unter www.kiel.de/falken kann man die Falken rund um die Uhr beobachten.

Noch tragen die Küken ein weißes, zartes Gefieder – braun werden sie erst im Laufe ihrer Entwicklung. Der Turmfalken-Nachwuchs ist noch unsicher auf den Beinen und kann nicht von alleine stehen. Außerdem werden sie noch von der Mutter „gehudert“: Sie sitzt dabei auf ihnen drauf, um sie zu wärmen, da ihr Gefieder noch nicht dicht genug ist. Wenn die Mutter das Nest verlässt, kuscheln sich die Küken ganz fest aneinander.

Turmfalken in Kiel: Eltern teilen sich Aufzucht ihrer Küken

Laut Bodo Quante von der Stadt Kiel wirke die Mutter erfahren in der Aufzucht ihrer Küken. Im Gegensatz zum Vater: „Papa Falke ist zwar ein geübter Jäger, der unermüdlich Beutetiere in den Nistkasten bringt, aber in Sachen Aufzucht nicht ganz so versiert wie das Weibchen. Während sie die Beute in schnabelgerechte Stücke zerteilt und verfüttert, folgt auch er dem Fütterungstrieb, legt den Küken allerdings die Mäuse am Stück vor die Nistmulde und wundert sich vermutlich, dass die Kleinen die Beute nicht fressen wollen“, beobachtete Quante.

Im vergangenen Jahr hat ein Turmfalkenpaar vier Küken im Nistkasten des Rathausturmes großgezogen. Nachdem die Jungfalken den Turm Anfang August 2022 verlassen hatten, blieb es ruhig. Bis zum 28. März dieses Jahres. An diesem Tag besuchte ein Turmfalkenmännchen den Nistkasten. Nach einem heftigen Revierkampf mit einem Konkurrenten folgte am 30. März das Weibchen. Fast zwei Wochen warb das in der Fachsprache Terzel genannte Männchen um die Gunst des Weibchens. Sein Werben hatte Erfolg: Am 13. April legte sie das erste Ei. Fünf weitere Eier folgten. Am 17. Mai schlüpfte das erste Küken.

Der Turmfalke war 2007 Vogel des Jahres. Er ist eine der häufigsten Greifvogelarten in Deutschland. Der Bestand wird laut NABU auf 44 000 bis 73 000 Brutpaare geschätzt und gilt als stabil, wenn auch leicht rückläufig. Hauptsächlich ernährt er sich von Kleinsäugetieren. Somit kommt dieser Falkenart auch eine Bedeutung bei der „biologischen Schädlingsbekämpfung“ zu, da auch Ratten zum Beuteschema der Turmfalken gehören.

