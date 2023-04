﻿Drogenabhängig in Kiel: Busch fühlt sich zum Betteln gezwungen

Kiel. Als Obdachloser wurde Christian Busch bekannt durch die TV-Doku „Hartes Deutschland“. Inzwischen hat der 32-Jährige zwar eine eigene Einzimmerwohnung, trotzdem sitzt er von früh bis spät vor dem Rewe-Supermarkt und bettelt. Das ist sein Job. Er schnorrt sogar sonntags und manchmal auch nachts. „Ich bin dazu gezwungen, weil ich heroin- und kokainabhängig bin.“

Sein Kiez ist die Bergstraße, Kiels Partymeile. Zwischen Bars und Clubs, wo andere feiern und Spaß haben, kämpft Busch um sein Leben. „Alle paar Stunden lauf ich kurz hoch in meine Wohnung und mach mich gesund“, erzählt er. „Gesund machen“ bedeutet in der Szene-Sprache Heroin zu konsumieren. „Weil man dann keine Schmerzen mehr hat, nicht kotzen muss und Krämpfe vermeidet“, erklärt Busch.

Heiko und Busch: „Wir sind die einzigen, die in der Doku ,Hartes Deutschland’ authentisch rüberkommen.“

Je nachdem, wie die „Qualität des Materials“ sei, kämen die Symptome nach fünf Stunden oder später wieder. „Man wird affig, der ganze Körper tut weh. Ganz schlimm ist es, wenn man anfängt zu kotzen, bis man fast erstickt. Dann muss man sich überwinden und hardcore schnorren. Ich geh dann direkt zu den Leuten hin und sage, ,Hey, ich brauch was!‘ So offen muss man sein, sonst kann es tödlich enden.“

In der RTL-II-Doku „Hartes Deutschland“ wurde seit 2019 über die schwere Lebenssituation von Busch, von seinem Kumpel Heiko und anderen Drogenabhängigen berichtet. Seither sind die Männer weit über die Stadtgrenzen bekannt. „Die Leute erkennen mich, die feiern mich, da bin ich stolz drauf“, sagt Busch. „Heiko und ich werden von allen aus der Serie am meisten gelobt, die Leute sagen, wir sind die einzigen, die authentisch rüberkamen.“

Die Bezahlung für seine Auftritte bei „Hartes Deutschland“ sei mit 25 Euro gering gewesen: „Meine eigentliche Gage habe ich nicht von RTL II bekommen, sondern von den Zuschauern, die mir Geld geben. Einige setzen sich sogar mal neben mich, trinken mit mir und fragen, wie es mir geht.“

Das Betteln lohnt sich: Busch nimmt 70 Euro pro Tag beim Schnorren ein

An seinem Schnorrplatz direkt an dem kleinen Supermarkt seien alle Altersgruppen spendabel, sagt Busch. „Wenn Du bei Rewe sitzt, da denkst du, du bist im Paradies. Bei Aldi zu schnorren, das ist dagegen die Hölle, da sind die Leute so unfreundlich. “

Busch bekommt Bürgergeld, durch das Schnorren sammelt er zusätzlich um die 70 Euro pro Tag ein, manchmal sogar noch mehr. Damit finanziert er nicht nur seine eigene Sucht, sondern auch die einer Freundin. „Sie kann nicht schnorren“ und Busch will nicht, dass sie sich prostituieren muss. „Sie macht nicht die Schere. Ich will auch nicht, dass sie nach Gaarden geht.“

Wie geht es dem wohnungslosen Busch heute? Obwohl er mittlerweile ein Dach über dem Kopf hat, sieht es bei ihm nicht gut aus.

Er kenne Frauen, die sich für Drogen prostituieren. Soweit er wisse, gebe es in Gaarden aber keinen Strich und keine Bordellwohnungen. „Die Frauen müssen sich nicht anbieten, die werden auf den Straßen und in den Bars mit den Worten angesprochen: „Hast Du Bock für ’nen Zwanziger? Dann geht’s in Hinterhöfe oder in Treppenhäuser.“

Mit 13 Jahren fing Busch mit Drogen an, saß auch im Gefängnis

Busch ist seine Sucht nicht anzusehen. Er sieht zwar etwas übernächtigt aus („Ich schlafe ja auch nicht mehr als drei bis fünf Stunden, dann wache ich von den Schmerzen auf und muss wieder konsumieren.“). Und obwohl er, wie er sagt, „total drauf“ ist, kann man mit ihm ein normales Interview führen. Allerdings lässt der schlechte Zustand seiner Zähne auf Probleme schließen. „Das kommt vor allem vom Ammoniak“, das er zur Zubereitung für die Kokain-Pfeife nutzt.

Mit den Drogen fing Busch schon im Alter von 13 an, erst rauchte er nur Cannabis, später kamen harte Drogen dazu. Er wuchs bei Pflegeeltern in Nortorf auf und „saß im Knast“ – auch wegen Körperverletzung und Raub. Da sei er durch andere hineingeraten.

„Die Wohnung hat meine Situation kaum verbessert“

Nach der Haft kam er nach Kiel und war acht Jahre obdachlos. Als ein Bekannter ins Gefängnis musste, übernahm er dessen Wohnung. Doch seine Lage hat sich seither nicht verbessert, findet Busch. „Ich habe zwar ein Dach über dem Kopf, ich kann kochen, ich habe eine Toilette – das Leben ist aber dasselbe.“

Im Gegensatz zur Obdachlosigkeit fühle er sich häufig allein, er treffe keine Freunde mehr. Dafür habe ich keine Zeit. Ihm sitze ständig die Angst im Nacken bald wieder „affig zu werden“, also muss er wieder betteln gehen. „Ich komm nicht zur Ruhe. Ich bin gefangen da unten bei Rewe. “