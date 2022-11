Das Team des TV-Formats Shopping Queen soll in Kiel unterwegs sein: Vom 14. bis 18. November sind Dreharbeiten für die beliebte Vox-Show mit Designer Guido Maria Kretschmer in der Landeshauptstadt geplant. Die fünf Teilnehmerinnen wurden bereits seit Ende September gesucht.

Designer Guido Maria Kretschmer sucht nach einer neuen Shopping Queen in Kiel. Die Dreharbeiten sollen vom 14. bis 18. November laufen.

Shopping Queen: Dreh in Kiel für diese Woche geplant

Kiel. Rund ein Jahr, nachdem Shopping-Queen-Folgen aus Kiel gezeigt wurden, soll das TV-Format zurück in der Stadt sein – zumindest für Dreharbeiten. Die Castingagentur Mavies hatte bereits Ende September Kandidatinnen für den Dreh gesucht, der vom 14. bis 18. November in Kiel laufen soll.

In der Sendung, die seit 2012 werktags auf dem Fernsehsender Vox ausgestrahlt wird, dürfen jede Woche fünf Frauen (und manchmal auch Männer) auf die Jagd nach dem perfekten Outfit gehen. Das muss allerdings zu einem Motto passen, welches Designer Guido Maria Kretschmer vorgibt. Bei den Shopping-Queen-Folgen aus Kiel, die im November 2021 im Fernsehen zu sehen waren, lautete das Motto etwa "Cardigan-Comeback – setze mit deiner neuen Strickjacke ein modisches Statement!".

Shopping Queen: Vier Stunden und 500 Euro für ein Outfit

Um sich ein Outfit zusammenzustellen, hat jede Frau vier Stunden Zeit und 500 Euro zur Verfügung. Kretschmer kommentiert den Einkauf aus dem Off und legt sein Augenmerk darauf, wie vorteilhaft und mottoaffin die anprobierten und ausgewählten Kleidungsstücke sind. Jede der Teilnehmerinnen präsentiert ihren Look schließlich auf dem Laufsteg – unter den kritischen Blicken der Mitstreiterinnen. Diese vergeben wie auch Designer Kretschmer Punkte auf einer Skala von 1 bis 10. Wer am Ende die höchste Punktzahl erreicht, wird Shopping Queen und erhält eine Siegesprämie von 1000 Euro.

Wann die Folgen ausgestrahlt werden, für die der Dreh in Kiel laufen soll, ist noch unbekannt. Diese Woche werden im Fernsehen Episoden gezeigt, die unter dem Motto „Aus Alt mach Neu“ in Berlin gedreht wurden. Shopping Queen läuft auf Vox montags bis freitags um 15 Uhr.