Erfolgreicher Twitch-Streamer AbuGoku aus Kiel: „Ich hatte keinen Halt“

AbuGoku aus Kiel gehört zu den erfolgreichsten Twitch-Streamern in Deutschland. Seine Karriere begann erst 2021 und ging steil nach oben. Wie geht AbuGoku damit um? Ein Treffen in seiner Heimat – in Kiel-Gaarden.

Twitch-Streamer AbuGoku auf dem Vinetaplatz in Kiel – hier war er in seiner Jugend regelmäßig.

Kiel. Das Jahr 2021 war für Gacfar El Moussa wohl eines der bedeutsamsten in seinem Leben. Eben war der Familienvater aus Kiel noch arbeitslos, dann wurde er innerhalb weniger Monate zu einem der erfolgreichsten Livestreamer in Deutschland.

Heute unterhält er Tausende Menschen, wird auf der Straße erkannt und muss nicht mehr darüber nachdenken, wie er sein Essen bezahlen soll. Wer ist der Mann, der unter dem Künstlernamen AbuGoku bekannt ist?

Treffen mit AbuGoku am Vinetaplatz in Kiel-Gaarden. An einem Ort, an dem er an seiner Kindheit oft war. AbuGoku ist in Gaarden aufgewachsen, ist „Kieler Sprotte“, wie er sagt. Er ist 30 Jahre alt, hat kurze Haare, schwarzen Vollbart, ein herzliches Lachen und ein lässiges Auftreten.

Streamer AbuGoku begann in Kiel-Mettenhof mit Twitch

Nach einem kurzen Abstecher in Buxtehude lebt AbuGoku seit einigen Monaten wieder mit seiner Frau und den gemeinsamen fünf Kindern in Kiel. AbuGoku ist auf dem Boden geblieben, das merkt man. Und das, obwohl er auf der Livestream-Plattform Twitch plötzlich zur Berühmtheit geworden ist.

2021 begann AbuGoku in seiner Wohnung in Kiel-Mettenhof mit dem Streamen. Zusammen mit einigen Freunden spielte er das bekannte Videospiel Grand Theft Auto (GTA) Online und streamte die Sessions live auf Twitch. Einfach mal ausprobieren, vorher hatte AbuGoku mit Twitch nichts am Hut. Zu Beginn schauten ihm beim Spielen fünf bis zehn Leute zu – „und das waren mein Bruder und meine Freunde“.

Doch AbuGoku überzeugte mit seiner Persönlichkeit, die Zuschauerzahlen stiegen. Große Bekanntheit erlangte er dann auf einem beliebten GTA-Roleplay-Server. Was sich dahinter verbirgt? Ein Blick in einen Livestream von AbuGoku.

AbuGoku aus Kiel wurde mit der Rolle als „Mr. Bitcoin“ bekannt

Ein Parkhaus mitten in der Großstadt. Der Mann in grünem Tanktop und Westernhut ist von Polizisten umzingelt. Festgenommen. Wegen Geiselnahme und illegalen Handfeuerwaffenbesitzes, erklärt ihm einer der Ordnungshüter.

Der Mann ist nicht irgendwer. Es ist „Mr. Bitcoin“, ein Mafia-Boss, der seine Komplizen „Hermano“ nennt und oft auf Spanisch flucht. „Mr. Bitcoin“ ist die Rolle, die AbuGoku in dem Videospiel GTA spielt.

Zusammen mit vielen anderen Streamern erlebt er virtuell Geschichten und Abenteuer, es ist eine Art Improvisationstheater im Videospiel. Und das unterhält viele. Die Zuschauerzahl von AbuGokus Stream stieg innerhalb weniger Tage rasant an. Heute schauen ihm im Durchschnitt rund 6000 Menschen gleichzeitig zu, auf Twitch folgen ihm mehr als 400. 000 Menschen.

Twitch-Streamer AbuGoku hat schon viel erlebt

Zurück im echten Leben, angekommen in der Iltisstraße in Kiel. „Hier habe ich früher gewohnt“, erzählt AbuGoku, berichtet von Jugendstreichen, ehemaligen Nachbarn, Freunden. Wer AbuGokus Lebensgeschichte hört, glaubt kaum, dass er erst 30 Jahre alt ist. Mehrfach die Schule gewechselt, erfolgreich im Vertrieb gearbeitet, in die Glücksspielsucht geraten, Taxifahrer, Baustellenarbeiter, Verkäufer.

„Ich hatte keinen richtigen Halt“, sagt AbuGoku. Das hat sich verändert. AbuGoku wirkt gefestigt, ist ein Mensch mit Idealen. „Ich bin nicht materialistisch und möchte alle respektvoll behandeln“, sagt er.

Das ist Twitch Twitch ist ein Webportal für Livestreaming, das vorrangig zur Übertragung von Videospielen und zum Interagieren mit Zuschauern im Chat genutzt wird. Für viele junge Menschen hat es quasi das Fernsehen als Unterhaltungsmedium abgelöst. Demzufolge gibt es auch auf Twitch bekannte Streamer, die Tausende Menschen erreichen. Der Kieler Streamer AbuGoku ist einer von ihnen und gehört zu den Top 20 der größten Streamer in Deutschland. Neben Videospielen und Chatting plant AbuGoku zusammen mit seinen Kollegen xRohat und BreitenBerg nun auch ein großes Event: Am 28. Mai werden sie in Chemnitz ein großes Basketballturnier veranstalten, an dem viele bekannte Streamer und Influencer teilnehmen werden.

Vor Glücksspiel warnt er heute, „ich sage den Leuten, was für ein Dreck das ist“. Mit seinem Geld will er auch Gutes tun, unterstützt eine Moschee in Kiel, beteiligt sich an Spendenstreams. „Früher hatte ich die Möglichkeit nicht.“

AbuGoku verdient durchs Streamen auf Twitch gutes Geld

Wie viel AbuGoku genau verdient, möchte er nicht öffentlich erzählen. „Damit kann man andere im Herzen traurig machen.“ Nur so viel: Es ist ein sehr guter fünfstelliger Betrag im Monat. Das Geld stammt von Zuschauern, die ihn auf Twitch abonnieren, und von Werbepartnern.

Der Mensch Gacfar El Moussa, sagt er, hat sich dadurch nicht verändert. Das Leben im Trubel sei für ihn nichts. Wenn es auf Events Aftershowpartys gibt, fehlt AbuGoku. „Ich feier’ doch nicht, während meine Frau und meine Kinder zu Hause warten.“

AbuGokus Arbeitsalltag sieht heute so aus: Fast täglich beginnt er um 16 Uhr zu streamen, spielt Videospiele, unterhält sich mit seiner Community. Die Streams enden mal um 22 Uhr, mal auch erst um 3 Uhr nachts. Ein Job, den er weitermachen möchte. Am liebsten in seiner Heimat – in Kiel.