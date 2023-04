﻿U-Boot-Tage in Kiel: Sie fliegen und schwimmen durch Hafen und Kanal

Kiel. Selten gibt es U-Boote aus der Nähe zu sehen. In diesen Tagen ist das in Kiel und am Kanal aber der Fall. Am Freitag und Sonnabend gibt es mehrere Höhepunkte für Schiffegucker.

Am Nord-Ostsee-Kanal wurde am Donnerstag ein Vorgeschmack geliefert. Eines der größten bislang in Kiel gebauten U-Boote feierte seine Kanal-Premiere. Die „Impaccable“ schleuste am Morgen in Holtenau in den Kanal ein.

Die „Impaccable“ fährt nach Rendsburg und kehrt Freitag nach Kiel zurück

Das 70 Meter lange und über 2000 Tonnen verdrängende U-Boot fuhr mit einer Eskorte zum Schrinauer See bei Rendsburg, wo es in den Erdmagnetfeldsimulator der Bundeswehr gebracht wurde. Bis zum Freitagmittag soll das U-Boot dort entmagnetisiert werden.

Am Freitag kehrt die „Impaccable“ zusammen mit den Begleitfahrzeugen „Trabat“ und „HDW Herkules“ zur Werft TKMS nach Kiel zurück. Das Boot bereitet sich auf seine Auslieferung nach Singapur vor.

Im Nord-Ostsee-Kanal ist erstmals ein U-Boot dieses Typs zu sehen. Drei der vier von Singapur in Kiel bestellten U-Boote sind inzwischen im Wasser. Das vierte Boot wird gerade in der Halle 9 bei TKMS montiert.

„U 17“ wird am Freitag fliegen

In Kiel gibt es am Freitag zwischen 9 und 11 Uhr ein weiteres U-Boot-Highlight zu sehen. Das U-Boot „U 17“ wird bei der Werft German Naval Yards von dem großen Portalkran aus dem Dock 8 gehoben und schwebt dann über die Hallen und Kaianlagen zum Werfthafen.

Im Hafen wird „U 17“ von dem Portalkran auf den niederländischen Ponton „Lastdrager 27“ gesetzt. Mit diesem Ponton soll das U-Boot dann am Sonnabendmorgen ablegen und durch den Nord-Ostsee-Kanal zur Nordsee geschleppt werden.

„U 17“ war bei German Naval Yards demilitarisiert worden und soll bis Ende Mai zum Technikmuseum Sinsheim gebracht werden. Wer die Abfahrt von „U 17“ am Sonnabend verfolgen möchte, der kann das auch im Internet auf den Trackingapps wie Vesselfinder oder Marinetraffic tun.

Der Schlepper „Teddy“ wird den Ponton mit dem U-Boot auf den Haken nehmen und durch die Schleusen ziehen. Im Kanal kann dann der Abschied von dem U-Boot aus nächster Nähe verfolgt werden.

„U 17“ ist das vorletzte U-Boot der Klasse 206A aus den Beständen der Bundesmarine, das die Ostseeküste verlässt. Das letzte U-Boot ist „U 15“, das seit Mittwoch beim Kieler Schrotthandel liegt und dort in den kommenden Wochen verschrottet wird.

Und die deutsche Marine? Auch die ist mit einem U-Boot in diesen Tagen im Kieler Hafenpanorama vertreten. Bei TKMS liegt „U 34“ an Land und wird gerade vor der Halle 9 des U-Bootbaus überholt.