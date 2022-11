﻿Die letzte Reise von U-Boot „U 16“ endet auf einem Schrottplatz in Kiel

Premiere an der Schwentine: Beim Kieler Schrotthandel (KSH) hob am Donnerstag ein Schwimmkran ein ausrangiertes U-Boot auf die Pier. In den kommenden Wochen wird das Boot verschrottet. Es folgen auch noch weitere Boote.

Kiel. Im Kieler Marinearsenal wird Platz geschaffen. Die Flotte der ausgemusterten Marineeinheiten wird sich in den kommenden Monaten lichten. Den Anfang machte am Donnerstag „U 16“.

Der Schlepper „Robbe“ holte das ausrangierte U-Boot um 8 Uhr ab. Während zuletzt die Reisen der ausgemusterten U-Boote bis nach Frederikshavn in Dänemark oder Aliaga in der Türkei gingen, dauerte die letzte Reise von „U 16“ am Donnerstag nicht einmal eine Stunde.

An der Schwentinemündung endete die Fahrt beim Kieler Schrotthandel (KSH). „Wir haben den Zuschlag für die drei U-Boote erhalten. So können wir diese Wertstoffe hier im Land halten und sie wieder in den Kreislauf bringen“, sagt Rainer Frank Hopp, KSH-Geschäftsführer.

In einem Bieterverfahren hatte Hopp mit dem KSH-Angebot den Zuschlag erhalten und drei U-Boote erworben. Die Kieler Werft TKMS hatte auch Pläne zur Verwertung, genauso wie Abwracker in ganz Europa.

Da die KSH keine langwierige Seeverschleppung mit in den Preis einrechnen musste, konnte sie ein höheres Gebot abgeben und bekam den Zuschlag. Über die Summe für die drei U-Boote sagt Hopp nichts. „Das ist vertraulich“, so der Unternehmer.

Der Preis pro Tonne Stahl liegt an der Rohstoffbörse bei 600 und 700 Euro. Da der U-Bootstahl aber viel Chrome, Molybdän und Nickel enthält, dürfte hier der Preis pro Tonne noch deutlich höher liegen.

Schwimmkran kam aus Hamburg

Einziger Kostenfaktor ist die Anlieferung. Um ein U-Boot verschrotten zu können, muss es bei KSH aus dem Wasser. Dafür wurde von der Reederei Lührs aus Hamburg der Schwimmkran „Enak“ geholt.

Seine 600 Tonnen Hubkraft musste der Schwimmkran für das 450 Tonnen schwere U-Boot gar nicht erst ausreizen. Nur das Trimmen des Bootes machte Probleme. Deshalb waren zwei Anläufe für den Hub notwendig. Kurz vor 12 Uhr lag das U-Boot in den Fundamenten an Land.

Wie aber verschrottet man ein U-Boot, dessen Rumpf aus unmagnetischem Stahl besteht und der zudem noch eine sehr hohe Festigkeit hat? „Dafür haben wir Plasmaschneider“, sagt Hopp nüchtern.

Zuerst wird das Boot ausgeräumt

Zuerst wird in der kommenden Woche ein Loch in den Rumpf geschnitten. „Dann räumen wir das Boot Stück für Stück aus“, so Hopp. Die Batterien, der Motor, Torpedorohre und Schaltanlagen werden ausgebaut.

„Das sind noch alte Bleibatterien, die lassen sich gut verwerten“, so Hopp. Wenn der Rumpf leer ist, soll er zerschnitten werden. Alle Arbeiten erfolgen in einem speziellen Sicherheitsbereich unter Aufsicht der Bundeswehr.

„Es ist ja Kriegsgerät, da gelten strenge Sicherheitsvorgaben“, erläutert der Schrotthändler. Auch beim Hub an Land waren zwei Beobachter der VEBEG dabei, der Verwertungsgesellschaft des Bundes aus Frankfurt.

Für die Verschrottung hat die Bundeswehr hohe Auflagen gemacht. Obwohl „U 16“ seit der Außerdienststellung 2011 nicht mehr fahrtüchtig ist und bereits Teile der Ausrüstung bei Schwester-Booten in Kolumbien eingebaut wurden, bleibt es auf dem Papier eine Kriegswaffe.

„Und deshalb muss der Platz auch eingezäunt werden, und es darf niemand da ran“, erläutert Hopp. Die Kielerinnen und Kieler haben aber dennoch erstmals die Möglichkeit, eine U-Bootverschrottung aus nächster Nähe zu beobachten.

Die Fähren der Schwentine-Linie F2 der SFK fahren an der Kaimauer von KSH vorbei. Dabei kann die Verschrottung täglich beobachtet werden.

Erfahrungen für weitere Boote sammeln

Die Dauer der Verschrottung wird mit vier bis sechs Wochen veranschlagt. Beim ersten Boot könnte es auch etwas länger werden. Die Erfahrungen fließen dann in die Schwester-Boote „U 15“ und „U 18“ ein.

Für diese beiden Boote hat der Kieler Schrotthandel auch den Zuschlag bekommen. Sie sollen ebenfalls mit dem Schwimmkran „Enak“ bei der KSH an Land gehoben werden.

Die U-Boote der Klasse 206 1968 bis 1975 bauten die Werften HDW (Kiel) und Nordseewerke (Emden) 18 Boote der Klasse 206 für die Bundesmarine. Bis zum Ende des Kalten Krieges waren sie beim 1. und 3. U-Bootgeschwader in Kiel und Eckernförde stationiert. Die 48,6 Meter langen und 4,6 Meter breiten Boote sind mit acht Torpedorohren ausgerüstet. Die von einem Elektromotor angetriebenen Einheiten erreichten unter Wasser eine Höchstgeschwindigkeit von 17 Knoten (31 km/h). In der deutschen Marine wurden 2011 die letzten Boote außer Dienst gestellt. Nur „U 23“ und „U 24“ fahren heute noch für die Marine Kolumbiens. „U 17“ soll 2023 als Museums-Boot ins Technikmuseum nach Sinsheim.

Von den ehemals 18 ausrangierten Marineeinheiten im Marinearsenal sind dann noch 15 übrig. Als nächstes sollen die sieben Schnellboote der Klasse 143 zur Verschrottung ausgeschrieben werden. Diese Holzboote sind aber bei den Schrotthändlern nicht ganz so begehrt.

„Wir machen erstmal die U-Boote“, sagt Hopp. Mit der Verschrottung von Holzbooten hat er aber bereits Erfahrung. Im September hatte er den kleinen Holzkutter „Gorm“ auf dem Platz an der Schwentine verschrottet.